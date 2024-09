Johnny Depp überrascht Kids im Krankenhaus im „Fluch der Karibik“-Look

Für kranke Kinder schlüpfte der Schauspieler erneut in die Rolle des Captain Jack Sparrow.

Johnny Depp hat seine Zeit beim San Sebastián Film Festival nicht nur für Branchentalk genutzt – der 61-Jährige ergriff auch die Gelegenheit, um im spanischen Donostia Universitätskrankenhaus in seiner „Fluch der Karibik“-Verkleidung vorbeizuschauen und als Captain Jack Sparrow die Kinder vor Ort zu erheitern.

Sparrow bringt die Kis zum Schmunzeln

Via X teilte das Krankenhaus in San Sebastián Eindrücke von Donnerstag, den 26. September, als Depp in Kostümierung mit den Patient:innen der pädiatrischen und onkologischen Abteilung besuchte. Medienberichten zufolge blieb er die gesamte Zeitspanne über in der Rolle und brachte die Kleinen so mehrfach zum Lachen. Was genau er den Kindern erzählte beziehungsweise vorspielte, ist jedoch nicht klar.

„Im Namen des gesamten Personals des Universitätskrankenhauses Donostia möchten wir Johnny Depp unsere unendliche Dankbarkeit für seine Zeit, seine Unterstützung und seine Energie sowie @sansebastianfes für die Ermöglichung dieses Besuchs aussprechen“, so das Krankenhaus-Team auf X.

Eindrücke von Johnny Depp im Krankenhaus:

Nicht sein erster Aufritt dieser Art

Zuvor hatte der Schauspieler, der 2003 das erste Mal als Sparrow auf der Leinwand zu sehen war, derartige Patient:innenbesuche im „Fluch der Karibik“-Style bereits in unter anderem Paris, London und Vancouver durchgezogen.