Kendrick Lamar stimmt mit „The Heart Part 5” auf neues Album ein

Kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Albums MR. MORALE & THE BIG STEPPERS hat der amerikanische Rapper Kendrick Lamar eine weitere Episode seiner Songreihe „The Heart“ veröffentlicht. Der inzwischen fünfte Teil beschäftigt sich mit Identitätswechseln. Auf einem Sample des Marvin-Gaye-Songs „I Want You“ taucht der 34-Jährige in die Perspektive verschiedener prominenter Personen ein, so rappt er zum Beispiel aus der Sicht von O.J. Simpson, Kanye West, Kobe Bryant oder Will Smith. Der Clou: Im Musikvideo zu dem knapp sechsminütigen Song schlüpft Kendrick Lamar dank Deep-Fake-Technik auch visuell in die Haut der jeweiligen Person.

Seht hier das Video zu „The Heart Part 5“ von Kendrick Lamar:

„The Heart Part 5“ ist der erste Solo-Song von Kendrick Lamar seit 2018. Der Track ist aber keine Singleauskopplung aus MR. MORALE & THE BIG STEPPERS. Zusammen mit den anderen Tracks der „The Heart“-Reihe bildet auch der neue Song ein eigenes Projekt, das nicht direkt mit dem Album verbunden ist. „The Heart Part 4“ erschien 2017, kurz vor dem Release von Kendrick Lamars viertem Studioalbum DAMN.

Wird MR. MORALE & THE BIG STEPPERS von Kendrick Lamar ein Doppelalbum?

Bisher hat der mehrfache kalifornische Grammy-Preisträger noch keine Single aus seinem kommenden Album, das bereits am 13. Mai erscheinen soll, veröffentlicht. In letzter Zeit gab es Gerüchte, dass es sich bei MR. MORALE & THE BIG STEPPERS sogar um ein Doppelalbum handeln soll. Was an den Gerüchten dran ist, wird sich wohl erst in der Releasenacht zeigen.

Mit seinen Alben GOOD KID, M.A.A.D CITY (2012) und TO PIMP A BUTTERFLY (2015) schrieb der Rapper aus Compton Musikgeschichte und gilt als einer der besten und einflussreichsten Rapmusiker seiner Zeit. 2018 gewann Kendrick Lamar mit seinem Album DAMN. als erster Rapper den renommierten Pulitzer-Preis für Musik. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass DAMN. „eindringliche Momentaufnahmen, die die Komplexität des modernen afro-amerikanischen Lebens einfangen“ liefere.

Hört hier „The Heart Part 5“ von Kendrick Lamar im Stream