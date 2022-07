Kevin Hart schenkt Chris Rock eine nach Will Smith benannte Ziege

Kevin Hart hat seinem Comedy-Kollegen Chris Rock während einer Comedy-Show live auf der Bühne eine Ziege geschenkt. Der Name des Tiers: Will Smith.

Während ihres Comedy-Gigs „Rock Hart: Only Headliners Allowed“ im New Yorker Madison Square Garden brachte Hart die Ziege auf die Bühne und überreichte ihm das Tier feierlich. Die Anspielung war klar: Hart nahm damit Bezug auf den Vorfall bei den diesjährigen Oscars.

In der Tonight Show Starring Jimmy Fallon erklärte Hart sein Geschenk so: „Chris ist ein Mentor, ein Freund, eine Inspiration. Wegen ihm bin ich in meiner Karriere da, wo ich heute bin. Allein durch seine Ratschläge, seine Einsichten und so viel mehr. Er ist mein G.O.A.T. [Anm. d. Red.: Abkürzung für „Greatest of all time“, der Größte aller Zeiten], er ist mein Mann. Und ich wollte, dass er das spürt.“

Last night was by far the best moment of my career…I can’t even explain it…I can’t find the words…Just know that last night was the true definition of a “EPIC NIGHT”…I love my brothers more than words can explain. We made history last night!!!#RockHartChappelle pic.twitter.com/x1XtRXZQCO

— Kevin Hart (@KevinHart4real) July 24, 2022