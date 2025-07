Will Smith in Hamburg: Zeiten, Setlist, Anfahrt, Parken, Ticktes & Wetter

Will Smith moderiert den Hip-Hop-Podcast „Class of ’88“ auf Audible

Will Smith spielt am Sonntag (13. Juli) im Stadtpark Open Air in Hamburg. Es ist der zweite von insgesamt vier Deutschlandterminen und Teil seiner Solo-Tournee „Based on a True Story“. Die Tour begleitet sein gleichnamiges fünftes Studioalbum – sein erstes seit genau 20 Jahren.

Nach Hamburg geht es für den Schauspieler und Rapper weiter nach Hannover und Frankfurt. Hier alle Informationen zu seinem Gig in Wolfsburg:

Tickets

Das Konzert von Will Smith ist bereits restlos ausverkauft und es gibt keine Tickets mehr zu shoppen.

Zeiten

Laut der Website der Veranstalter beginnt die Show um 19 Uhr. Ob es einen Support-Act geben wird, ist nicht bekannt.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten die folgenden Tracks gespielt werden:

Bad Boys Gettin‘ Jiggy Wit It Boom! Shake the Room Brand New Funk Impeach the President Switch / Yo Home to Bel-Air It’s Not Unusual Apache Just the Two of Us Miami Wild Wild West Men in Black You Can Make It Work of Art Bulletproof Summertime

Anfahrt & Parken

Die Adresse der Venue lautet:

Stadtpark Open Air, Saarlandstraße / Ecke Jahnring, 22303 Hamburg

Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Konzertticket ist bereits ein Ticket für den Nahverkehr im HVV-Gebiet enthalten.

Mit der S- und U-Bahn gibt es mehrere Möglichkeiten:

S1 bis „Alte Wöhr: Von dort sind es ca. 5 Minuten Fußweg

U3 bis „Saarlandstraße“ oder „Borgweg“. Von dort beträgt der Fußweg jeweils rund 13 Minuten

Wer dennoch mit dem Auto anreisen möchte, erreicht die Location am besten über die A7 oder A1. In der Nähe bietet sich das Parken im Bereich „Überseering“ in der City Nord an. Für das Navi am besten „Saarlandstraße 73“ eingeben.

Wetter

Das Wetter am Konzerttag wird regnerisch und bewölkt. Mittags werden etwa 21 Grad erwartet mit leichten Regenschauern. Am Abend bleibt die Temperatur zwar konstant, jedoch wird der Regen etwas stärker. Ab 22 Uhr soll der Regen dann nachlassen, und die Temperaturen kühlen auf etwa 18 Grad ab.