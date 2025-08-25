Will Smith Album-Flop und KI-Vorwürfe: Verliert er seine Fans?

„Hamilton“ – und 10 weitere Musicals, die nicht scheiße sind

Will Smith steht bei seinem Rap-Comeback in der Kritik: Sein neues Album floppt und Fan-Videos aus seinen Konzerten wirken KI-manipuliert.

Für Will Smith scheint es gerade nicht sehr gut zu laufen: 20 Jahre nach LOST AND FOUND kam im März 2025 sein neues Album BASED ON A TRUE STORY heraus und schaffte es nicht einmal in die Billboard-Top-200-Charts. Einige haben nicht einmal von seinem Release mitbekommen, was erklären dürfte, warum die Konzerte des „Fresh Prince of Bel-Air“ nicht regelmäßig ausverkauft sind. So sieht es zumindest aus, denn Smith sieht sich seit Kurzem mit Vorwürfen der KI-Generierung von Fan-Videos konfrontiert.

Will Smith und KI-Unterstellung: Muss er Fans künstlich generieren?

Der 56-Jährige Hollywood-Star ist seit ein paar Tagen auf Tour, es ist quasi sein großes Rap-Comeback. Nun postete er Videos von seinen Live-Shows, in denen sein Publikum mit KI-generierten Inhalten … aufgestockt zu sein scheint.

Während es bei einzelnen Einstellungen so wirkt, als hätte das Team von Will Smith lediglich Künstliche Intelligenz genutzt, um echte Aufnahmen im Nachhinein hochzuskalieren, wirken andere Shots vollständig generiert. Etwa, wenn einige Zuschauer:innen ein „Lov U Fr6eh Prince“-Schild hochhalten oder sich auf einmal der Arm einer Frau materialisiert. Manche Aufnahmen zeigen weinende Fans mit unscharfen oder verzerrten Gesichtern, während andere seltsam geformte Hände oder überflüssige Finger haben.

Internet-Spott über KI-Publikum: Will Smiths wackeliger Tourstart

Ein besonders enthusiastisch kommentiertes Video zeigt einen Mann, der ein Schild trägt auf dem steht, „You Can Make It“ habe ihm geholfen, seinen Krebs zu überwinden — aber seine Fingerknöchel scheinen mit dem Schild verschwommen zu sein.

Das Internet macht sich in den Kommentaren unter dem Video über den Schauspieler und Musiker lustig — vor allem, weil er unter den Videos auf Instagram schreibt: „Mein Lieblingsmoment auf Tour ist es, euch alle aus nächster Nähe zu sehen. Danke, dass ihr mich auch seht“. Die Ironie liegt auf der KI-generierten Hand.

Macht euch hier selbst ein Bild davon:

Fans zwischen Kritik und Support: Wie steht es um Will Smiths Comeback?

Einige attestieren dem Star aber auch den Tiefpunkt seiner Karriere oder betiteln ihn als „armselig“. Unter seinem Instagram-Post bleiben die Fans freundlicher und drücken ihre Freude auf die Tour aus, oder gratulieren ihm zu seinem Comeback. Will Smith selbst und sein Team haben sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

BASED ON A TRUE STORY sollte eigentlich seine große Rückkehr markieren. Dafür ließ sich während der Aufnahmen sogar von Kendrick Lamar und Jay-Z beraten. Doch bisher erzielte er weder kommerziell noch in den Kritiken große Erfolge.