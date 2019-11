Kevin Morby: Deutschland-Tour auf 2020 verschoben – hier die neuen Termine

Das wird Dich auch interessieren





Kevin Morby hat seine für November 2019 geplante Deutschlandtournee verschoben. Nachdem der US-amerikanische Folkrockmusiker zuerst nur die Konzerte in Berlin und Leipzig verschob, hat er krankheitsbedingte nun auch alle anderen Termine abgesagt und neue angekündigt. Die Konzerte werden im Januar 2020 nachgeholt.

Kevin Morby auf Deutschlandtour 2020 – hier die Termine, präsentiert vom Musikexpress:

26.01.2020 Mainz, KUZ (verlegt vom 8.11.)

27.01.2020 Köln, Kulturkirche (verlegt vom 22.11.)

29.01.2020 Berlin, Heimathafen Neukölln (verlegt vom 4.11.)

30.01.2020 Leipzig, UT Connewitz (verlegt vom 3.11.)

31.01.2020 München, Feierwerk (verlegt vom 21.11.)

Tickets für die Shows von Kevin Morby sind online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen ab 20 Euro erhältlich. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Schon die Verschiebung der Konzerte in Berlin und Leipzig erklärt Morby krankheitsbedingt wie folgt:

„Hey everyone- I’m super bummed to let you all know that due to illness I’m having to cancel the first few dates of this upcoming European tour: Crossing Border, Leipzig, Berlin, Prague and Vienna. I’m resting as much as possible so that I can do my best to make the rest of the dates. Thanks so much for your understanding and hope to get these rescheduled in the future. ❤️“

Erst im April 2019 veröffentlichte Kevin Morby mit OH MY GOD sein fünftes Studioalbum. ME-Autorin Hella Wittenberg zeigte sich begeistert, vergab in ihrer Rezension 5 von 6 Sternen und erklärte ihre Wertung wie folgt: „Der verschluffte Singer/Songwriter singt so über Religion, dass es Sinn ergibt. “

Ihr findet Kevin Morbys OH MY GOD hier im Stream: