International Music kündigen exklusives Berlin-Konzert für August 2026 an

International Music spielen am 22. August im Festsaal Kreuzberg – ihre einzige Clubshow des Jahres.

International Music haben ein Konzert in der Hauptstadt angekündigt: Am 22. August 2026 spielt die Essener Band im Festsaal Kreuzberg. Präsentiert wird der Abend von MUSIKEXPRESS. Es ist einer von lediglich drei bislang bestätigten Gigs der Gruppe im laufenden Jahr.

Vor dem Berlin-Termin stehen nur zwei weitere Auftritte im Kalender: am 19. Juni beim Traumzeit Festival in Duisburg sowie am 30. Juli beim Waldstock Open Air Spektakel im schweizerischen Steinhausen. Die Show im Festsaal Kreuzberg dürfte damit das einzige reguläre Clubkonzert der Band 2026 bleiben.

„Kommt ihr mit uns schwitzen und singen?“

Auf Instagram kommentierten International Music die Gig-Ankündigung mit den Worten: „BERLIN! Überraschung! Wir haben uns lange gefragt, wo wir dieses Jahr live spielen wollen. Dann kam Festsaal Kreuzberg mit diesem Datum und wir haben gesagt: JA!“

Weiter heißt es: „Kommt ihr mit uns schwitzen und singen und feiern mitten im Hochsommer? Danach noch ein kühles Bier auf dem dampfenden Asphalt im Dunklen.“

Zudem kündigte die Band an, dass 6regor den Abend eröffnen wird. Der Vorverkauf für das Konzert hat bereits begonnen.

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„Endless Rüttenscheid“ bleibt die immer noch aktuelle Veröffentlichung

Mit dem Konzert setzen International Music die Live-Phase rund um ihr aktuelles Album „Endless Rüttenscheid“ fort. Die Platte erschien im September 2024 nach dem Debüt „Die besten Jahre“ (2018) und dem Nachfolger „Ententraum“ (2021) und führte den zwischen Krautrock, Indie-Pop und Psychedelia angesiedelten Sound der Band absolut logisch weiter.

ME-Autor Thomas Winkler schrieb über das Album unter anderem: „Die Meister des Unbestimmten schicken Indie-Hymnen in endlose Hallräume und erreichen neue Tiefen der Erkenntnis.“ Kann man sich mal live angucken, oder?