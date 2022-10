Kevin Spacey: Freispruch im Prozess um sexuelle Belästigung eines Minderjährigen

Es waren Anschuldigungen, die Kevin Spacey nicht nur seine Hauptrolle in der Serie „House of Cards“, sondern auch seine bis zu diesem Zeitpunkt höchst erfolgreiche Karriere kosteten: Im Jahr 2017 hatte ihn Schauspieler Anthony Rapp beschuldigt, ihn 1986 als 14-Jährigen sexuell belästigt zu haben. Rapp forderte in einer Zivilklage 40 Millionen Dollar Schadensersatz. Wie „Associated Press“ berichtet, wurde diese Klage am Dienstag (18. Oktober 2022) von einem Geschworenengericht in New York abgewiesen. Eine Jury entschied, dass Spacey sich nicht an Rapp vergangen hatte.

Laut den Berichten des Pressediensts dauerte die finale Verhandlung eine Stunde. Spacey habe bei der Urteilsverkündung den Kopf gesenkt. Nach der Verkündung habe er seine Anwälte und andere Personen umarmt und habe dann den Gerichtssaal verlassen. Die Anwälte der beiden Parteien warfen sich gegenseitig Lügen vor. So erklärte einer von Rapps Anwälten, Richard Steigman, Spacey habe im Zeugenstand die Unwahrheit gesagt. „Ihm fehlt es an Glaubwürdigkeit“, sagte Steigman laut Medienberichten in seinem Schlussplädoyer. Sein Mandant habe die Klage eingereicht, „um Kevin Spacey zur Verantwortung zu ziehen“. „Manchmal ist die einfache Wahrheit die beste. Die einfache Wahrheit ist, dass dies passiert ist“, so Steigman.

Spaceys Anwältin Jennifer Keller erklärte hingegen, Rapp habe die Geschichte frei erfunden — und beschuldigte Rapp auch, eifersüchtig auf Spaceys Erfolge gewesen zu sein. „Wir sind also heute hier und Herr Rapp bekommt durch diesen Prozess mehr Aufmerksamkeit als in seinem gesamten Schauspielerleben“, so die Anwältin.

Spacey nahm Entschuldigung zurück

Spacey hatte ursprünglich erklärt, sich nicht an den Vorfall erinnern zu können — entschuldigte sich aber. Diese Entschuldigung hatte er vor wenigen Tagen wieder zurückgenommen: Ich wurde ermutigt, mich zu entschuldigen, und ich habe eine Lektion gelernt, nämlich dass man sich nie für etwas entschuldigt, was man nicht getan hat“, sagte er am Montag (17. Oktober) laut dem US-amerikanischen Branchenblatt „Variety“, und weiter: „Ich bedauere meine gesamte Aussage.“ Die Website berichtet weiter, dass Spacey vor Gericht in Tränen ausbrach und hinzufügte: „Es ist meine Verantwortung. Ich habe es in die Welt gesetzt. Es war wirklich falsch. Es war wirklich schlimm und es tut mir sehr leid. Ich muss mir das eingestehen.“

