Brian Cox fordert eine zweite Chance für Kevin Spacey

Im Frühjahr stärkten bereits einige Prominente Kevin Spacey den Rücken. Jetzt sprach sich auch Brian Cox für ihn aus.

Brian Cox hat sich dafür ausgesprochen, Kevin Spacey eine Rückkehr ins Filmgeschäft zu ermöglichen. Dieser gab im März 2024 nach sechs Jahren Abwesenheit von der Kinoleinwand sein Comeback im Independent-Thriller „Peter Five Eight“.

„Vergeben und Vergessen“?

Im Gespräch mit „The Hollywood Reporter“ blickte der „Succession“-Darsteller Cox auf die Kontroverse um Spacey nach einer Reihe von Anschuldigungen gegen ihn aus dem Jahr 2017 zurück. Kürzlich habe er sich mit ihm getroffen. Cox sprach sich dafür aus, seinem umstrittenen Kollegen die Chance zu geben, wieder zu arbeiten. „Ich denke, er ist durch damit“, sagte Cox. „Er hat den Tritt bekommen, den er nach Meinung einiger Leute verdient hat.“ Er betonte, dass Spacey nicht für immer bestraft werden sollte. „Es sollte ein Fall von Vergeben und Vergessen sein. Lasst uns weitermachen“, fügte Cox hinzu. Die beiden Hollywood-Stars kennen sich schon seit über 30 Jahren. 1994 spielten sie Seite an Seite in Disneys „Iron Will“.

Spacey war 2017 von Schauspieler Anthony Rapp wegen sexueller Nötigung angeklagt worden. Der Kläger warf ihm vor, ihn sexuell belästigt zu haben, als Rapp 14 Jahre alt war. Daraufhin geriet der „House of Cards“-Star Mittelpunkt einer Medienkontroverse. Zahlreiche weitere Anschuldigungen folgten. 2022 entschied ein Gericht, dass der US-Amerikaner im Fall Rapps nicht haftbar gemacht werden könne. Im Jahr 2023 sprach ihn ein Gericht in Großbritannien in neun Fällen von sexuellen Übergriffen von allen Anklagen frei.

Neue Vorwürfe nach „Channel 4“-Doku

Trotz der rechtlichen Entlastung wurde der Oscar-Preisträger in der diesjährigen „Channel 4“-Dokumentation „Spacey Unmasked“ erneut mit Vorwürfen konfrontiert. In der Doku wird er von mehreren Männern beschuldigt, sie sexuell belästigt beziehungsweise missbraucht zu haben. Die Produktion kommentierte der 65-Jährige damals auf X: „Ich werde mich nicht zurücklehnen und mich von einer einseitigen ‚Dokumentation‘ über mich eines sterbenden Senders angreifen lassen, der verzweifelt versucht, Einschaltquoten zu erzielen.“

In der öffentlichen Debatte um Spaceys mögliche Rückkehr ins Filmgeschäft ist Brian Cox nicht der einzige Befürworter. Auch andere prominente Persönlichkeiten wie Liam Neeson, Sharon Stone und Stephen Fry haben sich bereits für ihn ausgesprochen. Spacey selbst hat die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen stets bestritten und sich wiederholt gegen die negative Medienberichterstattung gewehrt. Aktuell kämpft der Schauspieler mit finanziellen Schwierigkeiten und musste kürzlich sein Anwesen in Baltimore verkaufen, um einer drohenden Insolvenz zu entgehen.