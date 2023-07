Kevin Spacey von Londener Gericht freigesprochen

Der Schauspieler möchte nun am liebsten wieder an seiner Filmkarriere arbeiten.

Nach einem etwa vierwöchigen Prozess im Southwark Crown Court in London wurde der Schauspieler Kevin Spacey („American Beauty“) in allen Anklagepunkten freigesprochen. Das befanden die Geschworenen am 26. Juli nach dreitägigen Beratungen.

Der zweifache Oscar-Preisträger wurde von vier Männern des sexuellen Missbrauchs zwischen den Jahren 2001 und 2013 beschuldigt und musste sich vor Gericht insgesamt zwölf Anklagepunkten stellen. Einer der Kläger behauptete, der Mime hätte ihm aggressiv in den Schritt gefasst, ein weiterer sprach von sexueller Nötigung. Spacey bestritt diese Vorwürfe vor Gericht stets, räumte jedoch sexuellen Kontakt zu zwei der Kläger ein. Dabei betonte er, dass es sich in jedem Fall um einvernehmliche Begegnungen handelte. Zu seiner Verteidigung sagte auch Elton John vor Gericht aus.

Auch eine Zivilklage gegen Spacey in den USA hatte im vergangenen Jahr keinen Erfolg. Schauspieler Anthony Rapp warf dem 64-jährigen vor, bereits 1986 bei einer Party sexuell übergriffig geworden zu sein, als Rapp noch minderjährig war. Beim Prozess wurde Spacey als unschuldig befunden und zwei weitere Zivilklagen wurden zurückgezogen. Eine Strafanzeige wurde vom Gericht abgewiesen.

Nach den ersten laut gewordenen Vorwürfen gegen den Schauspieler im Jahr 2017 wurde dessen Karriere prompt unterbrochen. Seine Zusammenarbeit mit Netflix für die Serie „House of Cards“ wurde beendet und auch aus anderen Projekten wurde Spacey kurzerhand entfernt. Doch bereits im Juni 2023 äußerte sich Kevin Spacey gegenüber „Zeit“, dass er seine Filmkarriere nach einem Freispruch wieder aufnehmen wollen würde. Seinen Angaben zufolge hätten sich auch einige Regisseur:innen bereit erklärt, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. „Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen fürchten, dass sie gecancelt werden, wenn sie mich unterstützen“, sagte er dazu. „Aber sobald ich in London freigesprochen werde, werden mir bestimmte Leute wieder Rollen anbieten.“