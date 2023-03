Kinofilm: The Weeknd, Jenna Ortega und Barry Keoghen stehen gemeinsam vor der Kamera

The Weeknd bei einem Konzert New York City, New York, 2018.

Abel Tesfyae alias The Weeknd arbeitet zurzeit an einem neuen Filmprojekt. Bisher gibt es weder Informationen zum Titel, noch zum Plot oder Genre des Streifens. Allerdings ist einiges über die Produktion bekannt.

Der 32-Jährige war, gemeinsam mit Reza Fahim, am Drehbuch beteiligt und produziert den Film auch mit. Sie haben schon die für dieses Jahr angekündigte HBO-Serie „The Idol“ zusammen geschrieben. Unterstützt wurden sie durch den Regisseur des Projekts Trey Edward Shults. Er hatte unter anderem für die Dramen „Krisha“ (2015) und „Waves“ (2019) die Leitung inne.

Tesfaye wird selbst eine der Hauptrollen des Projekts übernehmen. An seiner Seite werden Jenna Ortega und Barry Keoghen zu sehen sein. Beide sind aufstrebende Stars in Hollywood. Der Erfolg der von Tim Bruton produzierten Netflix-Serie „Wednesday“ hat Ortega schnell zu einem begehrten Namen werden lassen. Keoghen ist bei den diesjährigen Oscars für seine Rolle als „Dominic“ in „The Banshees of Inshirin“ als bester Nebendarsteller nominiert.

Den Soundtrack werden The Weeknd und der Produzent Daniel Lopatin erarbeiten. Jener tritt unter dem Pseudonym OPN auf und war auch am aktuellen Album des Kanadiers DAWN FM beteiligt.

Neben seinen Ausflügen auf die große Kino- und die kleinere Serienleinwand läuft es 2023 auch musikalisch gut für den R&B-Star. Kurz nachdem er, gemeinsam mit Ariana Grande, einen Remix seines 2016 erschienenen Songs „Die For You“ veröffentlicht hatte, verkündete Spotify am 27. Februar, dass er es als erster Künstler überhaupt geschafft habe, 100 Millionen monatliche Hörer*innen zu generieren.