Über 100 Millionen Hörer*innen pro Monat: The Weeknd verzeichnet neuen Spotify-Rekord

Der Kanadier The Weeknd hat einen weiteren Spotify-Meilenstein erreicht. Seit Montag (27. Februar 2023) ist er der erste Künstler überhaupt, der 100 Millionen monatliche Hörer*innen verzeichnet. Der Konzern hatte zum Abschluss des Jahres 2022 bekannt gegeben, insgesamt 489 Millionen monatliche Nutzer*innen zu haben. Innerhalb von 30 Tagen hören also über ein Fünftel aller aktiven User*innen für mindestens 30 Sekunden einen The-Weeknd-Song.

It’s official: On February 27, The Weeknd became the first artist in Spotify History to reach 100 Million monthly listeners 🏆 pic.twitter.com/YwslzheIDN

— Spotify (@Spotify) February 27, 2023