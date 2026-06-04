„Germans releasing bangers“: Kitschkrieg reißt mit „Gut Genug“ Amerika mit

Kitschkrieg und Shirin David begeistern mit „Gut Genug“ auch US-Fans. Warum der deutschsprachige Song auf TikTok und YouTube in Amerika einschlägt.

Kitschkrieg geht mit Shirin David und Blumengarten in den USA viral. Ihr Song „Gut Genug“ scheint nicht nur beim deutschsprachigen Publikum gut anzukommen.

Verschobener Release

Nachdem der Release des Songs zunächst für den 29. Januar angesetzt war, wurde die Veröffentlichung verschoben. Grund dafür war eine interne „Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit einem aktuellen Thema“ in der Band Blumengarten. Kitschkrieg unterstützte diese Entscheidung und hielt ihre Single zurück. Worum es sich bei diesem „aktuellen Thema“ genau handelte, blieb unklar. Rund einen Monat später äußerte sich der Blumengarten-Sänger Rayan in einem Instagram-Post zu Vorwürfen seiner Ex-Freundin über Songtexte, die ihre gemeinsame Beziehung behandeln. Die Fans mussten sich etwas gedulden: Nach dem Teaser-Video im Januar erschien der vollständige Song am 22. Mai.

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Einschlag in Amerika

„Gut Genug“ trifft nicht nur in Deutschland auf begeisterte Ohren. Unter dem YouTube-Video zum Song häufen sich englischsprachige Kommentare, darunter: „I don’t know what he saying but i feel what he saying -American guy here“. Kitschkrieg postete daraufhin ein Snippet des Songs mit eben diesem Zitat auf TikTok. Hinzu kamen wiederholt Story-Reposts des Songs von amerikanischen Instagram-Konten, betitelt mit „Germans finally releasing bangers“ oder „Why this go so hard tho“. Kurz darauf veröffentlichte der amerikanische Creator Django Degree eine Übersetzung der deutschen Lyrics – damit auch die amerikanischen Fans verstehen, welche Texte sie mitsingen.

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Fuß fassen auf fremdem Boden

Der Kitschkrieg-Sound erreicht auch die andere Seite des Atlantiks. Bereits die beiden Alben „German Engineering“ 1 und 2 waren international gefragt. Sie entstanden in Zusammenarbeit mit englischsprachigen Gästen aus UK und USA – ein erster Versuch in anderen Ländern Fuß zu fassen. Mit dem Erfolg ihrer neuen Single drücken sie ihren Fußabdruck noch fester auf amerikanischen Boden. Sie zeigen: Man muss nicht zwingend auf Englisch texten, um das US-Publikum zu überzeugen. Ob der Rest der Platte eine ebenso internationale Schlagkraft entwickelt, wird sich bald herausstellen: „Kitschkrieg Zwei“ erscheint am 5. Juni mit weiteren Features von deutschen Künstler:innen wie Jolle und Ennio.