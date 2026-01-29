Kitschkrieg, Blumengarten & Shirin David verschieben „Gut Genug“

Der Grund der Song-Verschiebung: Blumengarten fokussieren sich auf Aufarbeitung eines Themas im Bandkreis.

Der Teaser zum Song „Genug Genug“ ist bereits draußen – und dabei bleibt es erst einmal. Auf das Hören des Gesamtergebnisses der Zusammenarbeit von Kitschkrieg mit Shirin David und Blumengarten muss aktuell verzichtet werden. Der Grund: Blumengarten wollen momentan anderen Dingen ihre Aufmerksamkeit widmen.

Kitschkrieg teilen die News

Im Internet war bereits zu lesen, dass der gemeinsame Track Ende Januar – konkret am 29. Januar – herauskommen sollte. Aber dann veröffentlichten Kitschkrieg via Instagram-Story die Message: „Auf Wunsch von Blumengarten und nach Absprache mit allen Beteiligten, haben wir beschlossen, den Release von „Gut Genug“ bis auf Weiteres zu verschieben. Die Jungs möchten sich auf die Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit einem aktuellen Thema in ihrem Bandkreis fokussieren und wir finden das gut und richtig so, und unterstützen ihre Entscheidung. Wir hatten ja beschlossen den ganzen Prozess zu zeigen, das hier ist Teil des Prozesses. All good. Die gute Nachricht ist, dass unser Album aus 12 Songs und Videos besteht und wir jetzt einfach erstmal ein neues picken. <3“

Mehr auf Albumlänge

„Gut genug“ sollte eine Singleauskopplung vom kommenden Kitschkrieg-Album (KITSCHKRIEG ZWEI) werden, das noch 2026 veröffentlicht werden soll. Auf ihrem Instagram-Account teilte das Berliner Produzententeam dazu auch in ihrer typischen Schwarzweiß-Optik jede Menge Video-Teaser.

Große Vorfreude

Der Hype um den Stimmen-Mix von Blumengarten und Shirin David in Kombination mit dem Kitschkrieg-Sound war bereits groß. „Ich liebe jetzt schon alles daran?!!!“ und „So ein cooler Song. Ihr habt gekocht“ oder auch „Poah ich bin sooo hyped auf Shirins Part!! Der Song klingt jz schonh Hammer!!!“ war zum Beispiel in der Kommentarspalte von Fans zu lesen.

Hier geht es zum „Gut genug“-Teaser mitsamt sehr positiv gestimmten Fan-Meldungen in der Kommentarspalte:

Doch nun wird man noch warten müssen – wegen Blumengarten. Was konkret mit „Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit einem aktuellen Thema in ihrem Bandkreis“ gemeint ist, wird offiziell nicht erläutert.

Das Duo, Rayan und Sammy, hat sich auf seinem Instagram-Account zunächst darauf beschränkt, die Story von Kitschkrieg auch bei sich zu teilen. Von Shirin David gibt es aktuell überhaupt kein offizielles Statement diesbezüglich.