HipHop-Recap: Mit Trettmann, Sexyy Red und Lancey Foux

Trettmann will keine traurige Songs machen, Sexyy Red bringt 2000er Rap zurück und Lancey Foux ist der neue MJ.

Diese Woche erwartet uns die erste Trettmann Solo-EP seit der Kitschkrieg-Trennung. Sexyy Red hat endlich den Song veröffentlicht, der auf TikTok und Co. hoch- und runterläuft und Rapper Lancey Foux hat eine Single herausgebracht, die ihm den neuen Spitznamen MJ Foux verschafft.

Trettmann – YOUR LOVE IS KING

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit vier Songs meldet sich Trettmann wieder zurück und liefert seine erste Solo-EP. Erst am 26. März kündigte der 50-Jährige seine neue Musik an und veröffentlicht diese dann weniger als 24 Stunden später. Die Kitschkrieg-Trennung ist zwar sound-technisch bemerkbar, doch sind die gewohnten HipHop-, Reggae- und Dancehall-Elemente immer noch da – nur viel nahbarer.

Aber der musikalische Neustart ist nicht nur durch Beats von Ahzumjot, Florida Juicy oder Dexter spürbar – Trettmann nimmt auch textlichen Bezug dazu. In „So Lang“ beschreibt er: „Ayy, sie klingeln Sturm, gestern waren wir noch Freunde /Blut in mei’m Ohr bei ihr’m Klingelton heute.“ Und er selbst verweist auch auf den optimistischen Wechsel seiner Musik, so heißt es „nach 100 Sad Songs, ist es okay“.

Sexyy Red – „Get it Sexyyy“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sexyy Red ist wahrscheinlich die Rap-Newcomerin des Jahres 2023. Mit „Pound Town“ und „SkeeYee“ ist die 25-Jährige an die Spitzen der Charts geklettert. Und auch das Feature mit SZA auf Drakes „Rich Baby Daddy“ war extrem erfolgreich. Doch seit Wochen lief ein Snippet auf TikTok und Instagram, dass mit knapp 114 Tausend Views viral ging …

Nun hat die US-Rapperin „Get it Sexyyy“ endlich offiziell gedroppt und hat sich für das Musikvideo ihre Kollegen Drake und Soulja Boy dazugeholt. Auch wenn ihre Texte ziemlich „simpel“ sind, schafft Sexyy Red es, sich durch ihre Stimme, ihren typischen Tanz und Persönlichkeit in der Szene hervorzuheben und bringt den losgelösten 2000er Rap zurück.

Lancey Foux – „On Ur Mind“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eigentlich ist Lancey Foux für Tracks und Sounds wie „Lancey or Lancey“ oder „Dont Talk“ bekannt. Ein UK-Rapper und eine Stil-Ikone, die fast schon einen eigenen Kult begründet hat. Seine Persönlichkeit und Präsenz – eben Rockstar-Rap.

Jetzt hat der 28-Jährige einen Song veröffentlicht, der von seinen letzten Releases deutlich abweicht. „On Ur Mind“ ist ein spaciger R&B-Song, der an Michael Jackson erinnert. Und auch Fans haben das Gefühl und kommentieren unter das harmonische Musikvideo „Das ist die MJ-Inspo, die wir brauchen“ und „Oh mein Gott, ab jetzt nur noch MJ-Foux“ oder auch „Wir brauchen ein ganzes Album dieser Art!“