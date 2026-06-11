„Doobie Scoot Canoe“: Kitschkrieg gehen mit „Gut Genug“ viral in den USA

„Gut Genug“ von Kitschkrieg wird auf TikTok zum Meme: Amerikaner:innen hören „Doobie Scoot Canoe“ – und feiern den deutschen Song als Hit des Sommers.

Na, habt ihr ihn auch gerade – diesen Ohrwurm? Zumindest viele User:innen auf sozialen Medien reden derzeit über einen ganz speziellen Song, der sich in ihren Köpfen im Kreis dreht. Und wer ist schuld? Kitschkrieg und Co.

„DOOBIE SCOOT CANOEEEEEEEEE“, singen amerikanische Tiktoker:innen auf Dauerschleife. Wo kommt das Kanu her, fragt man sich. Der Nonsense-Text ist dabei gar nicht so bedeutungsfrei – im Gegenteil: ziemlich tiefgründig und schön. Der Song „Gut Genug“ von Kitschkrieg mit Shirin David und Blumengarten hat es in die viralen Hits in den USA geschafft. Besonders der Part von Blumengarten, in dem Rayan Djima in einer spitzen Kopfstimme „Du bist gut genug“ singt, bleibt vielen im Ohr – und sie werden ihn nicht mehr los.

Woher kommt Doobie Scoot Canoe

Was in der deutschen Sprache klar verständlich ist, können die Amis weniger leicht entschlüsseln. Die Worte fließen in der Zeile ineinander, und so wird aus „Du bist gut genug“ eben „Doobie Scoot Canoe“. Das singen sie fleißig mit – mittlerweile wurde der falsche Songtext zum Hashtag und in Blitzschnelle, wie es TikTok an sich hat, auch zum internationalen Meme.

Kitschkrieg scheint die Aufmerksamkeit zu feiern. Zur Promotion des Songs hatten sie bereits ein „Du bist gut genug“-Visual erstellt, das auch als Plakat auf der Straße zu sehen ist. Nun erweitern sie das Plakat-Design um eine weitere Variante: In einem Post steht das „Du bist gut genug“-Poster einem zweiten Slide gegenüber, auf dem die Aufschrift durch „Doobie Scoot Canoe“ ausgetauscht wurde. Außerdem posten sie Snippets aus dem Musikvideo mit dem falschen Text als Untertitel.

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Neue WM-Hymne?

Welche Wörter man auch mitsingen will – hartnäckig ist der Ohrwurm auf jeden Fall. Content Creator:innen posten weiter über ihren neuen Lieblingssong „Doobie Scoot Canoe“ und handeln ihn als Song des Sommers. Manche finden sogar, der Hit sollte die neue deutsche WM-Hymne werden. Ob sie „gut genug“ sind – das müssen die deutschen Nationalspieler jedoch erstmal in der Gruppenphase beweisen.

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Kitschkrieg spricht im Interview mit MUSIKEXPRESS über ihr neues Album:

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Kitschkrieg live

Wer den Kanu-Song auch live mitsingen will, kann das im September in vier Städten in Deutschland tun:

23.09.2026: Hamburg (Große Freiheit 36)

24.09.2026: München (Tonhalle)

25.09.2026: Berlin (Columbiahalle)

26.09.2026: Köln (Palladium)