Kodak Black bringt eine Frau dazu für siebenjährigen Sohn zu twerken

Trap-Star Kodak Black fällt erneut mit einer fragwürdigen Aktion innerhalb der Familie auf. Nachdem er zuletzt ein Video teilte, bei dem er seiner Mutter beim tanzen an den Hintern griff, postete er nun ein Bild, auf dem er seinen Sohn animiert, sich hinter eine Frau zu stellen, die im Begriff ist vor ihm zu twerken und ihr dabei auf den Allerwertesten zu hauen.

Empfehlung der Redaktion Kodak Black will Donald Trump als Präsidenten zurück und verlangt mehr Loyalität

Präpubertäre Twerk-Lektion für Kodaks Sohn

Über den auf Twitter geposteten Beitrag fiel in der Zwischenzeit bereits ein Sturm der Entrüstung. Es zeigt Rapper Kodak Black, wie er seinen sieben Jahre alten Sohn an den Armen greift, während dieser hinter einer Frau steht, die dem Kind ihren Hintern weit entgegenstreckt. Offenbar ist sie im Begriff zu twerken. Der Rapper hebt dabei die Hand des Kindes so, als solle er ihr auf den Po klatschen. Vater und Sohn scheinen sich auf dem Bild zu amüsieren. Die Kommentare zeigen jedoch, dass auch Kodak-Fans mit der pädagogisch eher fragwürdigen Aktion überwiegend nicht einverstanden sind.

Kodak Black getting his son started with Grown women at a young age 👀 pic.twitter.com/B0T4EWvYCu — 😴 (@Splashystackss) December 23, 2021

Mehrere Twitter-User wiesen darauf hin, dass Kodak nicht nur ein schlechtes Vorbild sei, sondern seinem Sohn mit so einem Verhalten schaden würde. Auf diversen Reposts auf Instagram und Co. kommentierten weitere User, dass der Junge viel zu jung ist um solche Späße einordnen zu können und dass man Kindern „ihre Unschuld“ lassen solle. Andere bezeichneten das Bild als „ekelhaft“. Auch der Vorwurf der Misogynie wurde mehrfach erhoben, für Kodak derweil nichts neues.

Auch die Frau auf dem Bild erntete Kritik. In manchen Kommentaren wurde gefragt ob so etwas strafrechtlich verfolgt werden könne.