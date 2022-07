Kontra K im Interview: „Meine Kinder haben mich gerettet“

Momentan feiert Kontra K auf diversen Festivals seine Rückkehr auf die Bühne. Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause kann der Rapper aus Berlin endlich wieder live spielen. Mit seinen Konzerten, auf denen er alte und neue Hits performt, stimmt er seine Fans auf die Veröffentlichung seines elften Studioalbums FÜR DEN HIMMEL DURCH DIE HÖLLE am 26. August 2022 ein. Darüber hinaus steht seine „Dem Sonne entgegen“-Tour an, die ihn vom 28. November an durch zahlreiche Städte im deutschsprachigen Raum führen soll.

Neben all diesen erfreulichen Entwicklungen litt Kontra K wie wir alle unter den Folgen der Pandemie. Außerdem verfügt der Musiker aufgrund seiner ukrainischen Wurzeln über eine besondere Beziehung zu dem Land, das sich seit vielen Monaten im Krieg mit Russland befindet. Vor diesem Hintergrund sprachen wir mit Kontra über seinen Anti-Kriegssong „Stop Wars“, das nächste Projekt und das Leben als Vater, Musiker, Sportler und Tierfreund. Hier seht Ihr unser Zoom-Interview mit Kontra K vom 30. Juni 2022.

Kontra K im Videointerview

Kontra K feat. Sido & Leony – „Follow“

Außerdem veröffentlichte Kontra K am 8. Juli zusammen mit Sido und Leony seine fünfte Single vom kommenden Album FÜR DEN HIMMEL DURCH DIE HÖLLE namens „Follow“. The Cratez produzierten gemeinsam mit Neal & Alex den Beat zu dem Song, bei dem es sich um eine Neuauflage des Songs „Follow Rivers“ von Lykke Li handelt.

„Sag mir, geh’n wir durch die Hölle und zurück?“: In dem Track widmen sich die drei Protagonisten der Frage, ob eine Beziehung auch Zeiten übersteht, in denen es keinen Champagner regnet.

Kontra K auf Tour

Kontra K befindet sich ab November auf „Der Sonne Entgegen Tour 2022“. Die Tournee wurde aufgrund von Corona um ein Jahr vorschoben. Ihr findet alle Termine am Ende des Artikels. Tickets gibt es hier.

28.11.2022 Zürich Samsung Hall

(verlegt vom 24.11.21)

29.11.2022 Freiburg Sick Arena

(verlegt vom 25.11.21)

30.11.2022 Nürnberg Arena

(verlegt vom 29.11.21)

02.12.2022 Erfurt Messehalle

(verlegt vom 11.12.21)

04.12.2022 Bremen ÖVB Arena

(verlegt vom 02.12.21)

05.12.2022 Hamburg Barclays Arena

(verlegt vom 15.12.21)

07.12.2022 Oberhausen König-Pilsener-Arena

(verlegt vom 03.12.21)

08.12.2022 Frankfurt Festhalle

(verlegt vom 22.11.21)

09.12.2022 Hannover ZAG Arena

(verlegt vom 28.11.21)

12.12.2022 Köln Lanxess Arena

(verlegt vom 06.12.21)

13.12.2022 Berlin Mercedes-Benz Arena

(verlegt vom 09.12.21)

15.12.2022 Leipzig Quarterback Immobilien Arena

(verlegt vom 30.11.21)

16.12.2022 Rostock Stadthalle

(verlegt vom 16.12.21)

19.12.2022 Stuttgart Schleyerhalle

(verlegt vom 23.11.21)

20.12.2022 München Olympiahalle

(verlegt vom 12.12.21)