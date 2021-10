Kontra K verschiebt „Der Sonne entgegen“-Tour auf 2022

Foto: Redferns, Robert Schlesinger . All rights reserved.

Kontra Ks Tour findet nicht wie geplant statt. Die Tour, die eigentlich für November und Dezember 2021 geplant war, wird nun von Live Nation um genau ein Jahr verschoben. Grund dafür ist die andauernde Unsicherheit und die unterschiedlichen Vorgaben bezüglich der Kapazitäten und Beschränkungen im Rahmen der anhaltenden Corona-Pandemie. Das führte das Team von Kontra K letztendlich zu dem Entschluss, die Tour zu verschieben.

„Die „Der Sonne entgegen“-Tour sollte die Größte meiner Karriere werden! Leider ist das aufgrund der gegebenen Umstände nicht möglich. Dies bedauere ich sehr, aber eine Verschiebung ist leider alternativlos.“

Das Konzert in der Mercedes-Benz-Arena Berlin am 8. Dezember wird ohne Ersatztermin ausfallen. Die erworbenen Tickets können an den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden.

„Wir werden zurückkommen“

In einem zweiminütigen-Video auf Instagram äußert sich der Rapper nochmal genauer zu der Verschiebung, erzählt wie es im nächsten Jahr weiter geht, und macht seinen Fans Mut:

„Wir werden zurückkommen, wir werden das Ding hier vollkriegen, wir werden eine noch größere Tour fahren als wir das gemacht haben vor zwei Jahren. […] Wir werden genau da wieder einsteigen und noch mehr Gas geben. Die Musik wird krasser, die Shows werden krasser. Ich freu mich auf euch wenn das wieder stattfindet, ich freu mich auf euch auf den Festivals. Wir sehen uns.“

Neue Termine „Der Sonne entgegen“-Tour 2022 von Kontra K:

28.11.2022 Zürich Samsung Hall

(verlegt vom 24.11.21)

29.11.2022 Freiburg Sick Arena

(verlegt vom 25.11.21)

30.11.2022 Nürnberg Arena

(verlegt vom 29.11.21)

02.12.2022 Erfurt Messehalle

(verlegt vom 11.12.21)

04.12.2022 Bremen ÖVB Arena

(verlegt vom 02.12.21)

05.12.2022 Hamburg Barclays Arena

(verlegt vom 15.12.21)

07.12.2022 Oberhausen König-Pilsener-Arena

(verlegt vom 03.12.21)

08.12.2022 Frankfurt Festhalle

(verlegt vom 22.11.21)

09.12.2022 Hannover ZAG Arena

(verlegt vom 28.11.21)

12.12.2022 Köln Lanxess Arena

(verlegt vom 06.12.21)

13.12.2022 Berlin Mercedes-Benz Arena

(verlegt vom 09.12.21)

15.12.2022 Leipzig Quarterback Immobilien Arena

(verlegt vom 30.11.21)

16.12.2022 Rostock Stadthalle

(verlegt vom 16.12.21)

19.12.2022 Stuttgart Schleyerhalle

(verlegt vom 23.11.21)

20.12.2022 München Olympiahalle

(verlegt vom 12.12.21)

Kontra Ks aktuelles Album AUS DEM LICHT IN DEN SCHATTEN ZURÜCK landete auf Platz eins der deutschen Charts, das Album war außerdem das erfolgreichste Album des ersten Halbjahres 2021.