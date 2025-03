Konzerte: Am Freitag kommt es in Berlin und Postdam zum Kampf der Giganten

Vergangenes Jahr im Juli erlebte Berlin bereits einen „Kampf der Giganten“ mit Konzerten an einem Tag von: Saxon, Toto, Judas Priest, Uriah Heep und Pearl Jam (die dann abgesagt haben). In diesem März, und zwar am Freitag, den 14. März, kommt es in Berlin (plus Potsdam!) zu einem ähnlich starken Besuch.

Jamie xx, K.I.Z, Lucy Dacus, Lenny Kravitz, John Cale und Leoniden treten in Berlin bzw. in Potsdam auf. Im Folgenden ein Überblick über Acts und Locations.

Lenny Kravitz

Der amerikanische Retro-Rocker hat die größte der Berliner Hallen gebucht. Kravitz tritt in der Uber Arena in Berlin-Friedrichshain auf, um sein aktuelles Album „Blue Electric Light“ vorzustellen. Karten gibt es noch.

John Cale

Der Ex-Velvet-Underground-Musiker stellt sein neues Werk „POPtical Illusion“ vor. Er tritt in der Columbiahalle in Kreuzberg auf. Auch hier: Tickets sind noch verfügbar.

Jamie xx

Nach Lenny Kravitz und K.I.Z. (siehe unten) die drittgrößte Buchung für den Freitagabend. Und in unmittelbarer Nähe zu Lenny. Jamie xx bespielt die Uber Eats Music Hall gegenüber der großen Arena. Für die „In Waves“-Konzertreise gibt es noch Karten.

Lucy Dacus

Ebenfalls in Friedrichshain am Start, nur zehn Gehminuten von Lenny und Jamie entfernt: Lucy Dacus. Die Musikerin tritt im Astra auf. Aber: Alle Karten sind schon weg. Das erste von zwei Konzerten am Freitagabend, das ausverkauft ist. Astra ist aber auch eine Nummer kleiner als die Corporate-Hallen gegenüber …

Leoniden

Etwas weiter rausfahren müssen Berliner, um Leoniden am Freitag zu sehen. Für Potsdamer Konzertbesucher wiederum heißt es: Heimspiel. Die Band ist auf „Sophisticated Sad Songs“-Tour und legt einen Stopp im Waschhaus hin. Karten sind verfügbar.

K.I.Z.

Görlitzer Park in Prenzlauer Berg. Die Rap-Truppe tritt in der Max-Schmeling-Halle auf, am Mauerpark. Es ist die zweitgrößte der an diesem Freitag gebuchten Konzert-Locations. Und der Gig ist ausverkauft.