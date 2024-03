Zoë zu Lenny Kravitz: „Beziehung zum Netzhemd ist deine längste“

Zoë Kravitz: „Das Leben ist deine Kunstform“

Es blieb nicht nur bei den humorigen Tönen: Die Schauspielerin und Musikerin erklärte zu diesem Anlass auch, dass sie schon immer stolz gewesen sei, die Tochter des Rockers zu sein. Ihre Teen-Jahre mit so einem „coolen Vater“ beschrieb sie weiterhin als „fantastisch“ – was aber wohl nicht an den Lederhosen, Netzhemden und Sonnenbrillen liegen würde, sondern hauptsächlich an der Liebe zum Leben. „Alles, was du tust, ist Ausdruck deiner Lebensliebe. Deine Musik, deine Texte, deine Auftritte, dein Zuhause, deine Liebe für Essen, für Familie, für gute Unterhaltungen und schlechte Witze und Partys. Du verschlingst das Leben. Und das Leben ist deine Kunstform“, so Zoë Kravitz.