Lenny Kravitz: neue Single „TK421“ (plus NSFW-Video!) und Album „Blue Electric Light“

Alle Infos zu Lennys neuem Output hier

Mit „TK421“ hat Lenny Kravitz am heutigen Donnerstag (12. Oktober) seine neue Single und das dazugehörige Musikvideo veröffentlicht, das er als NSFW (‚not safe for work“) einstuft, also nach seiner Ansicht gewisse anstößige Szenen enthalten soll. Der Sound überrascht mit Talkbox, Saxofon-Solo und „Star Wars meets Boogie Night“-Appeal tatsächlich.

„TK421“ ist die Vorabsingle aus Kravitz‘ zwölftem Studioalbum „Blue Electric Light“, das am 15. März 2024 erscheint – sein erster Longplayer seit fünf Jahren, damals erschien „Raise Vibration“.

„TK421“ hier ansehen:

Wir berichteten zuletzt:

Es ist offiziell Herbst. Das bedeutet dicke Pullover, warme Getränke und – kuschelige Schals. Das findet auch Lenny Kravitz, der passend zum kalendarischen Herbstanfang am 23. September sein TikTok-Debüt gegeben hat. Mit dabei sein bereits viral gegangener, überdimensional großer Schal.

2012 tauchten die ersten Paparazzi-Fotos auf, auf denen der Sänger das XL-Strickteil spazieren trägt. Die Breite des Schals ähnelte dabei eher einer Wolldecke und die braunen Fransen reichten bis zu den Knöcheln. Seitdem wurde das Accessoire als Witzobjekt in den sozialen Medien auseinandergenommen. Doch der Rockmusiker steht selbstbewusst zu dem Stück. „Der Typ, der den Schal gemacht hat, ist schuld. Er hat diesen Schal gemacht und ihn mir gegeben. Und das war der Tag, an dem ich dachte, ich würde ihn auspacken“, verteidigte Kravitz 2018 seine Outfit-Auswahl in einem Interview mit dem „The Tonight Show“- Moderator Jimmy Fallon.

Nun nutzt der Sänger das gigantische Strickstück für sich. Kombiniert mit Lederjacke und Sonnenbrille spaziert der 59-Jährige in seinem neuen – und bisher einzigen – TikTok-Clip im Freien und sagt lässig in die Kamera: „Nimm deinen großen Schal, es ist der erste Tag des Herbstes.“ Was man auf Lenny Kravitz‘ Account sonst noch erwarten kann, ist unklar. Hier geht’s zum ganzen TikTok.

Seht hier das Interview in „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ (2018):