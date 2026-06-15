EMF live in Berlin

Sie sehen auch nicht viel anders aus als ihre Altersgenossen in Rostock: Nike-T-Shirts, über der Nase das Stüssy-Käppi. Und auch sie machen an diesem Abend eine Menge Krawall. Der Unterschied: EMF schmeißen lieber mit Welthit-Melodien denn mit Pflastersteinen, ohne dabei auch nur einen Deut weniger rotzig zu wirken. Drei Hundertschaften von Pop-Komm-Besuchern in der Live […]
Die Eltern, die ihre wohlbehuteten Sprößlinge nach dem Konzert zurück in die Vorstadt geleiteten, ahnten wohl kaum, welch wüster Orgie die lieben Kleinen soeben entstiegen waren. Großbritanniens Teenager mögen bei EMF kreischen wie weiland ihre Vorfahren bei den seligen Bay City Rollers, aber mit jenen ammickbeladenen Sunnyboys vergangener Poptage haben die englischen Senkrechtstarter nichts, aber […]