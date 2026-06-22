Haftbefehl zieht sich zurück

Nach Festivalabsagen erklärt Haftbefehl, er könne nicht mehr auftreten. Sowohl Fans, als auch die Deutschrap-Szene reagieren solidarisch.

Der Offenbacher legt eine Pause ein. Nach Absagen mehrerer Auftritte und einem kurzfristig gecancelten Gig beim Heroes Festival spekulierten viele Leute über seinen Gesundheitszustand. Seit der Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ (Veröffentlichung im Oktober 2025) wurde vielen klar, wie kritisch es um Haftbefehl steht. Im Netflix-Werk war sein enormer Drogenkonsum mit schweren Folgen thematisiert worden, weshalb man sich nun besonders Sorgen machte. Doch nach der Doku eine Auszeit? Fehlanzeige.

Nachdem die Dokumentation offenlegte, dass der Rapper wegen einer Überdosis Kokain sogar wiederbelebt werden musste, wurden eben dennoch neue Shows angekündigt, was viele schockte. Aber jetzt steht sie wirklich an – die Pause. Hier Genaueres.

Was Haftbefehl aktuell belastet

In einem Post vom Sonntagabend, den 21. Juni, schildert Haftbefehl, dass er „emotional und körperlich nicht in der Verfassung“ sei, um aufzutreten. Zudem bezieht er sich auf die Zeit nach der Doku, die große Aufmerksamkeit nach sich zog. Der „Rummel“ um seine Person habe ihn zusätzlich belastet.

In einer weiteren Instagram-Story vom 22. Juni fügt der Artist noch hinzu, dass er weder der Doku noch anderen Menschen die Schuld an seiner Situation gebe – er will die volle Verantwortung auf sich nehmen.

Deutschrap-Szene und Fans zeigen Solidarität

Unter seinem Instagram-Post hat sich die Deutschrap-Szene in der Kommentarsektion zusammengefunden. Von Samra über Summer Cem bis hin zu Elif und Massiv – alle wünschen ihm viel Kraft und eine gute Genesung. Auch von außerhalb der Musikbubble gehen Genesungswünsche ein. So schreibt Kai Pflaume: „Erhol dich gut. Du wirst noch gebraucht“. Und der Koch und YouTuber Bernd Zehner lässt vermelden: „Frankfurt bleibt stabil“.

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Ein weiterer Top-Kommentar weist zudem auf die Problematik hin, die viele Fans im Sinn hatten: „Sche1ss auf Konzerte und Labels die dich weiter melken.“ Haftbefehl selbst mag den Labels und dem Konzertplan seiner Story nach zu urteilen zwar keine Schuld zuweisen – viele Fans sahen jedoch bereits direkt nach Ankündigung ein Problem in den organisierten Auftritten frisch nach seinem Entzug.

Festivalsommer und Herbst-Konzerte in der Schwebe

Der 40-jährige Rapper hatte planmäßige Auftritte im Festivalsommer zum Beispiel eben beim Heroes-Festival in Geiselwind und beim World Club Dome in Frankfrut. Zu beiden Shows erschien er nicht, ein kleiner Vorbote des am Sonntag veröffentlichten Posts. Wie lange die angekündigte Auszeit dauern soll, ist bisher nicht bekannt.

Ob er die anstehenden Konzerte Anfang Juli beim Open-Air-Fest Frauenfeld sowie beim splash!-Festival wahrnehmen kann, ist mehr als fraglich. Auch im Herbst stehen Arena-Konzerte in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin an. Allerdings scheint bei vielen Fans der Frust über kurzfristig abgesagte Konzerte derzeit vom Wunsch nach Besserung für ihren Hafti übertrumpft zu werden.