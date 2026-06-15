Gewalt live in Essen

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Emily Armstrong feiert in Trachtenkleidung das „Deutsche Vita“
Musik
Berq verliert Wette und singt Wal-Meme-Song live vor Fans
Linkin Park in München: Emily Armstrong rockt im FC-Bayern-Trikot
Verkehrschaos bei Linkin Park in München: Alle Infos zur Anreise
News
Angine de Poitrine: Fake-Version der Band in Russland unterwegs
20.06.26
11.07.26
Marco Wanda: Kritik an Gewaltfantasien in seinem Buch
Sebastian Król verurteilt Passagen im Buch von Marco Wanda als entwürdigend. Verlag und Management verteidigen die Gewaltfantasien als die Worte „fünf junger, überforderter Männer“.
Gewalt: Tour-News für Ende 2025 – ME präsentiert
Die Brachial-Industrial-Band gibt weitere Konzerttermine für Oktober, November und Dezember bekannt. Hier die Infos.
Gitarrentechniker bestätigt: Jane’s Addiction vor endgültigem Aus
Jane’s Addiction steht vor dem Aus. Sänger Perry Farrell schlug Gitarrist Dave Navarro, nachdem ein Streit auf der Bühne eskalierte.
Gewalt teilen zu „Ein Sonnensturm tobt über uns“ neues Video
Sie bringen das Video zum Track heraus, „um die Welt zu heilen“.
MUSIKEXPRESS präsentiert: Gewalt auf Tour im November und Dezember
Das Berliner Brachial-Industrial-Trio bringt erst am 4.10. DOPPELDENK offiziell heraus & geht danach mit der 2. LP auf Tour.
25.06.26
26.06.26
27.06.26
28.06.26
30.06.26
01.07.26
06.07.26
13.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.