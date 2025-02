Kool Savas live in Berlin: Tickets, Support, Anfahrt, Setlist

Kool Savas kommt am Freitag, den 21. Februar 2025 für eine Show nach Berlin – Infos zum Konzert hier nachlesen.

Kool Savas, oder auch Savaş Yurderi wie er bürgerlich heißt, bespielt zur Feier seines Jubiläums, beziehungsweise seines eigenen Geburtstags, die Konzerthallen Deutschlands – und das unter anderem in Berlin. Am Freitag, den 21. Februar 2025, tritt der Rapper in der Max-Schmeling-Halle im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg auf. Hier alle Infos zu der Show im Überblick.

Tickets

Karten zu dem Event, welches den Titel „50 Jahre Kool Savas“ trägt, wurden unter anderem auf Eventim ab 75 Euro verkauft, doch es gibt schlechte Neuigkeiten: Die Tickets sind restlos weg. Wer trotzdem zu der Show will, muss sich dann wohl vor der Konzerthalle oder im Internet umschauen, ob noch jemand Karten loswerden möchte.

Zeiten und Special Guests

Das Konzert soll zwar erst um 20 Uhr beginnen, jedoch startet der Einlass bereits um 18 Uhr. Superfans konnten via Eventim für 30,35 Euro auch den sogenannten „Early Access“ erwerben.

Wie lang genau der Event genau dauern wird, ist schwer einzuschätzen, vor allem, weil laut den Veranstaltenden zur Feier des Jubiläums einige Special Guests erwartet werden. Wer genau Kool Savas aber auf der Bühne beiwohnen wird, wurde noch nicht verraten.

Setlist

Was Kool Savas live spielen wird, ist nicht bekannt, da sich die Setlist von Abend zu Abend unterscheiden kann. 2024 hatte er jedoch häufig die folgenden Stück live performt:

Rapkiller

King

Futurama

Rapfilm

Immer wenn ich rhyme

Limit

Rhythmus meines Lebens

Dicka was

Tribut

Mona Lisa

Till´ Ab Joe

Neue Welt

Royal Bunker

Deine Mutter

AMG

Aura

Und dann kam Essah

Venue-Adresse

Das Konzert findet in der Max-Schmeling-Halle statt. Die Adresse lautet: Am Falkplatz 1, 10437 Berlin.

Anfahrt

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Wer am Freitag vor hat, mit den Öffentlichen zum Konzert zu gelangen, muss eines bedenken: Die BVG streikt. Das heißt, bis Samstag um drei Uhr in der Früh werden keine Busse, U-Bahnen oder Trams fahren. Zum Glück von Kool-Savas-Fans liegt die Konzerthalle jedoch in der Nähe zweier S-Bahn-Station, welche trotz des Streiks weiter operieren.

Mit der S1, der S2 und der S25 kann man bis zur Haltestelle Gesundbrunnen fahren. Von dort ist die Konzerthalle knapp 15 Minuten zu Fuß entfernt.

Mit der S8, der S41, der S42 und der S85 steigt man bei der Haltestelle Schönhauser Allee aus und gelangt von dort aus innerhalb von elf Minuten zu Fuß zur Max-Schmeling-Halle.

Anreise mit dem Auto

Die Max-Schmeling-Halle erreichst man mit dem Auto am besten über die A100 (Ausfahrt Chausseestraße) oder vom Alexanderplatz über die Karl-Liebknecht-Straße und Prenzlauer Allee. Parkmöglichkeiten gibt es in der Umgebung.

Parken

Unmittelbar bei der Halle gibt es zwar kein Parkhaus, jedoch finden sich im Umfeld des Venues einige Parkhäuser. Zum einem gibt es das „Schönhauser Allee Arkaden“-Parkhaus, welches über die Greifenhagener Straße zu erreichen ist. Außerdem gibt es in der Nähe noch die Tiefgarage „Kulturbrauerei“ Berlin. Beide Parkhäuser sind circa 15 Gehminuten entfernt.