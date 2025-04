Shirin David live in Berlin: Tickets, Zeiten, Setlist & Anfahrt

Shirin David hat ihr erstes Netflix-Team gefeuert – was nun?

Shirin David ist aktuell auf „Schlau Aber Blond“-Tournee. Am Donnerstag, den 24. April 2025, macht die Rapperin dafür auch Halt in Berlin – und zwar wird sie in der Uber Arena live performen. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zum XL-Konzert im Schnell-Überblick.

Tickets

Für Kurzentschlossene gibt es gute Nachrichten: Auf den üblichen Online-Ticketplattformen sind noch Karten für die Show in der Hauptstadt verfügbar. Die Preise variieren je nach Kategorie:

Stehplätze kosten 86 Euro

Sitzplätze gibt es ab 75 Euro

Wer Premium-Sitze haben will, zahlt bis zu 92 Euro

Plus: Somit sollte auch Abendkasse eine Option ein.

Zeiten

Der Einlass startet um 18.30 Uhr. Mit Konzertbeginn kann ab 20.00 Uhr gerechnet werden. Wer pünktlich ist, verpasst auch den möglichen Support-Act nicht – Details dazu sind aber nicht bekannt.

Venue-Adresse

Das Konzert findet in der Uber Arena statt. Die Adresse lautet: Uber Platz 1, 10243 Berlin.

Anfahrt

Mit Bahn und Bus:

Perfekte ÖPNV-Anbindung: Zwei große Haltestellen in der Nähe machen die Anreise entspannt.

S+U Warschauer Straße (ca. 5 Min. Fußweg)

S-Bahnen: S3, S5, S7, S9, S75

U-Bahnen: U1, U3

Busse: 300, 347, N1

Trams: M10, M13

Ostbahnhof (ca. 12 Min. Fußweg)

S-Bahnen: S3, S5, S7, S9

Busse: 140, 142, 147, 240, 248, 347, N40

Regio & Fernverkehr: EC, IC, ICE, Locomore, IRE, RB14, RE1, RE2, RE7

Nachts:

Unter der Woche fahren U-Bahnen bis ca. 0.30 Uhr, S-Bahnen bis etwa 1.30 Uhr. Danach übernehmen Nachtbusse.

Mit dem Auto:

Wenn man über die A24 kommt, fährt man bis Bezirk Pankow, danach in die B109. Ihr folgen, Greifswalder Str./B2 und Lichtenberger Str. bis Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nehmen.

Und wenn man über die A9 kommt, fährt man bis Tempelhofer Damm/B96, Berlin folgen, auf A100 Ausfahrt 20-Tempelhofer Damm nehmen. Danach der B96 folgen, Waterloo-Ufer und Adalbertstraße bis Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nehmen.

Parken

Es gibt extra ein Parkhaus für die Arena namens Uber Arena, das direkt an die Arena angrenzt. Dazu zwei CONTIPARK-Parkhäuser, auch am Uber Platz. Und gegenüber ein Parkhaus, das zur East Side Mall gehört. Ansonsten gibt es noch die DB BahnPark Tiefgarage am Ostbahnhof.

Setlist

Auch wenn es dazu keine offizielle Ansage gibt: Auf „Setlist.fm“ wird die mögliche Setlist für die „Schlau Aber Blond“-Tour von Shirin David wie folgt angegeben: