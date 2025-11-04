„Prototyp Rapstar“: Davage gewinnt das „Goldene Mic“ von Kool Savas

In Folge 8 der neuen YouTube-Castingshow „Prototyp Rapstar“ gewinnt Rapper Davage das Goldene Mic von Special-Guest Kool Savas

Das YouTube-Castingformat „Prototyp Rapstar“ des Rappers Massiv geht bereits in die achte Runde. Das Konzept: Nachwuchstalente aus dem gesamten deutschsprachigen Raum treten gegeneinander an, um ihren Platz im Rapgeschäft zu festigen. Das Format bietet aufstrebenden Künstler:innen die Chance auf Sichtbarkeit, Vernetzung und einem potentiell weiteren Einstieg in die Musikindustrie. Wer als Gast in der aktuellen Episode dabei war und welche Highlights es gab, erfahrt ihr hier.

Besondere Auszeichnung für Rapper Davage

In der achten Folge kämpften bzw. rappten erneut zehn Underground-Artists um die Anerkennung der Jury, bestehend aus Sido, PA Sports, Ali Bumaye und Massiv selbst. Eine besondere Auszeichnung erhielt diesmal der Rapper Davage. Er gewann das begehrte „Goldene Mic“, das in jeder Episode von einem Special Guest unabhängig von der Jury vergeben wird. In dieser Folge handelte es sich hierbei um Kool Savas. Seine Entscheidung fiel, wie Kool Savas selbst erklärte, „eigentlich schon relativ früh“ und bestand auch noch nach den Performances der anderen neun Rapper:innen. Auch seine Fans zeigen ihre Anerkennung. „Reimtechnik auf höchstem Niveau“, „außergewöhnliche Delivery“ und „stabile Punchlinedichte“, heißt es in der Kommentarspalte der Folge.

Neben dem „Goldene Mic“ wurde auch die „Line des Tages“ prämiert. Diese ging an Fadel Raiz für eine Zeile aus seinem Song „MALAYEN“: „Sie hatte alle von A-Z, wie ´ne Buchstabensuppe“, so die Erklärung.

Hier gibt es die ganze Folge zum Nachschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kritik an Konzept und Umsetzung

Das Format steht oftmals in der Kritik. Fans stören sich zum einen an der hohen Teilnahmegebühr von 99 Euro. Laut Massiv selbst soll diese die Bereitschaft zu Ehrgeiz der Künstler:innen widerspiegeln. Für Diskussionen sorgt zudem, dass die Teilnehmer:innen ihre Songs überwiegend im Playback-Format präsentieren und kein Fokus auf den Live-Fähigkeiten des Artists liegt. Auch die Auswahl der Kandidat:innen begeisterte einen Teil der Zuschauenden zu Beginn nicht sonderlich; sie seien laut Kommentaren „weder authentisch noch kreativ“.

Klickzahlen sprechen für sich: Erfolg trotz Kontroversen

Trotz Kritiken ist der Erfolg des neuen Formats bereits gesichert. Die Aufrufzahlen der bisher veröffentlichten Folgen bewegen sich alle im sechsstelligen Bereich. Auch auf TikTok werden Zusammenfassungen und Performance-Ausschnitte viel geklickt und geteilt. Die neue Folge erschien am 03. November und zählt bereits über 700 Kommentare.