Kool Savas gibt Konzert anlässlich neuer „Call of Duty“-Veröffentlichung

Drei geheime Orte gilt es zu entdecken, um Launch-Event-Tickets zu gewinnen und Kool Savas live zu sehen.

Zum 20. Jubiläum von „Call of Duty“ erscheint am 10. November der neue Teil der „Modern Warfare“-Reihe. Doch bevor man wieder in die virtuelle Welt des Videospiels eintauchen kann, erhält man nun die Chance, sich auf eine Real-Life-Mission zu begeben und dabei Tickets für ein Konzert von Kool Savas zu gewinnen.

Während „Modern Warfare III“ an seinen Vorgänger anknüpft und seine Spieler:innen in moderne Szenarien lockt, gilt es in Kool Savas‘ Challenge drei geheime Orte in Deutschland zu entdecken. Zur Entschlüsselung derer Koordinaten (über enterthemap.de), muss man Fragen – wie „Seit wie vielen Jahrzehnten gibt es HipHop?“ – beantworten. Wer alle Orte auf der Karte freigeschaltet hat, hat die Möglichkeit eines der 50 Konzerttickets plus Begleitperson zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 05. November 2023.

Am 8. November – zwei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung – findet dann das geheime Launch-Event statt, dessen Ort erst kurz davor bekanntgegeben wird. Dort wird man nicht nur den Rapper live auftreten sehen, man hat außerdem die Möglichkeit, das Spiel zu testen und weitere Überraschungen im Zusammenhang mit „Modern Warfare“ zu erleben.

Mehr über „Modern Warfare III“: Das Videospiel beinhaltete die größten Sammlungen von Multiplayer-Maps – darunter sowohl Fan-Favoriten als auch völlig neue Karten. „In der direkten Fortsetzung des preisgekrönten „Call Of Duty: Modern Warfare II“ stellen sich Captain Price und Task Force 141 der ultimativen Bedrohung. Der berüchtigte Vladimir Makarov weitet seinen Einfluss auf die Welt aus und zwingt Task Force 141 bereit zu sein wie nie zuvor“, heißt es in der offiziellen Beschreibung des neuen Teils. „Call Of Duty: Modern Warfare III“ wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich sein.