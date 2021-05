Kraftwerk im Museum, Tag 5: COMPUTERWELT – wie 1981 die Zukunft ausgesehen hat

Puppen stehen wšhrend des Konzerts der legendšren Band Kraftwerk am 06.01.2015 in Berlin in der Neuen Nationalgalerie auf der BŁhne. An acht Abenden werden acht Alben aus den letzten 40 Jahren gespielt. Danach wird die Neue Nationalgalerie saniert. Foto: Jens Kalaene/dpa (ACHTUNG: Verwendung nur fŁr redaktionelle Zwecke)

Dies ist ein Text aus unserem Archiv – an acht Abenden stellten Kraftwerk in der Berliner Nationalgalerie jeweils ein Album vor. Am 10. Januar 2015 war das „Computerwelt“:

Langsam wird der tägliche Gang zu Kraftwerk in die Neue Nationalgalerie zu einer angenehmen Routine. Was habe bloß ich all die anderen Tage um 20 Uhr gemacht? Die Frau an der Einlasskontrolle fragt „Du warst gestern schon da?“. Und vorgestern und vorvorgestern und am Tag davor.

In den vergangenen Tagen wurde in der Berichterstattung über die 3-D-Konzertreihe „Der Katalog – 1 2 3 4 5 6 7 8“ in der Neuen Nationalgalerie in Berlin öfters auf das Dilemma der schnell alternden Modernität hingewiesen. Was einmal hoch modern gewesen sei, würde bald zum Schnee von gestern werden. Dabei wird übersehen, dass Kraftwerk von Anfang an den Retrofuturismus als Stilmittel benutzt haben und dass in Zeiten immer schneller an- und abschwellender Retrozyklen der Schnee von gestern in immer kürzeren Abständen wieder hoch aktuell wird. Zum Beispiel das Btx-Terminal vom Cover des 1981er Albums COMPUTERWELT. Was vor 33 Jahren beängstigend futuristisch gewirkt haben mag, passt heute perfekt zur konzeptuellen Kontinuität des Kraftwerk’schen Retrofuturismus.

Überhaupt ist das Album COMPUTERWELT die sonische Entkräftigung von Vorwürfen der Art „Kraftwerk is boring“. Und das konzeptionell und inhaltlich geschlossenste Album der Band, mit einem kristallklaren Sound und Beats, die weit in die Zukunft weisen. Und das nicht nur in dem Sound-Update, wie er von Kraftwerk heute gespielt wird, sondern auch in seiner Originalversion. Jeder zweite Track jedes beliebigen Elektronikjahrgangs bedient sich irgendwelcher Beats oder Soundpatterns von COMPUTERWELT. Sagen wir so: keine House Music, wie wir sie heute kennen, ohne dieses Album. Und von den eingetretenen Prophezeiungen, die auf dem Album für die computerisierte Welt gemacht wurden, haben wir noch gar nicht gesprochen: NSA 33 Jahre davor, der Computer als Instrument der Beziehungsanbahnung und Kompensation für die Vereinsamung, und die „Computerliebe“, die jeder kennt, der ein Smartphone in der Tasche stecken hat.

Die Liveaufführung von COMPUTERWELT war der bisherige Höhepunkt der Konzertreihe. Musik und 3-D-Visuals gehen hier eine perfekte Verbindung ein. Einzelne Sequenzen, Sounds und Beats gehören ins Lehrbuch der elektronischen Musik. Man würde sich wünschen, das alles in einer extended version hören zu können. Zwei, drei Stunden COMPUTERWELT für das bewusstseinserweiternde Erlebnis ohne chemische Hilfe.

Was sonst noch geschah: eine schräge, kakophonische Improvisation in der Mitte von „Taschenrechner“. Und „Autobahn“ in der seit Freitag abend beliebten Langversion: über 14 Minuten (diesmal mitgestoppt).

Notiz an mich selbst: Der Frau an der Einlasskontrolle heute eine Rose mitbringen.

Kraftwerk live am 10. Januar 2015 in der Neuen Nationalgalerie in Berlin – die Setlist des COMPUTERWELT-Konzerts:

Nummern

Computerwelt

It’s More Fun To Compute

Heimcomputer

Computerliebe

Taschenrechner

Dentaku

—

Autobahn

Ätherwellen

Nachrichten

Radioaktivität

Spacelab

Das Model

Die Mensch-Maschine

Tour de France (2003)

Tour de France (1983)

Trans Europa Express

Metall auf Metall

Abzug

—

Die Roboter

—

Planet der Visionen

Boing Boom Tschak

Techno Pop

Musique Non-Stop

