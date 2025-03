Kraftwerk live 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf

Kraftwerk live in Dresden: Tickets, Anfahrt, Zeiten, Support, Setlist, Wetter

Kraftwerk: Tony Hawk kündigt ihre Nordamerika-Tour 2025 an

Kraftwerk gehen ab November auf Deutschlandtournee. Retro-Name der Konzertreise: „Multimedia“. 13 Auftritte stehen für Ralf Hütter und Kollegen an.

Tickets gibt’s ab Mittwoch, 10 Uhr exklusiv eventim.

Kraftwerk live 2025

11.11.25 Nürnberg Meistersingerhalle

13.11.25 Rostock Stadthalle

26.11.25 Braunschweig Volkswagen Halle

27.11.25 Chemnitz Stadthalle

28.11.25 Hamburg CCH – Congress Center

30.11.25 Bochum RuhrCongress

01.12.25 Frankfurt Jahrhunderthalle

04.12.25 Lingen EmslandArena

09.12.25 Berlin Uber Eats Music Hall

11.12.25 Leipzig Quarterback Immobilien Arena

13.12.25 Bielefeld Seidensticker Halle

14.12.25 Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle

20.12.25 München Zenith

Warum Kraftwerk 1974 mit „Autobahn“ die Musikwelt veränderten

Der Produzent Conny Plank war überrascht, als ihm ein Journalist des „Record Mirror“ 1975 mitteilte, Kraftwerk hätten in England Platz elf der Single-Charts erreicht. „Denn ich wusste gar nicht, dass ‚Autobahn‘ als Single veröffentlicht wurde“, stammelte der 1987 verstorbene Großmeister der deutschen Studio-Elektronik damals überrascht. Auch in den USA erreichte der gut dreiminütige Edit des über 22 Minuten langen Albumtracks die Charts.

Erstaunlich, denn die Mischung aus melancholischer Minimal-Musik, Kühlschrank-Atmosphäre und Konzeptkunst widersprach allem, was Mitte der Siebziger als Konsens galt. „Wir versuchen, die Geräusche des täglichen Lebens in Musik umzusetzen .Für ‚Autobahn‘ fuhren wir wochenlang über Autobahnen. Nahmen die Fahrtgeräusche auf. Und verarbeiteten sie zu Musik“, erklärte Florian Schneider seinerzeit sogar der „Bravo“. „Autobahn“ war das erste der stilbildenden Konzept-Alben von Kraftwerk.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Metapher für Freiheit und ästhetisches Weiterkommen

Die vorherigen Platten waren noch mit herkömmlichen Instrumenten eingespielt worden. Nun leistete sich die Band einen Mini-Moog-Synthesizer. Noch immer gab es wenig Gesang. Aber die experimentelle Musik der Anfangstage war einer völlig neuen, minimalistischen Popmusik gewichen. Bowie, Depeche Mode, Joy Division, Giorgio Moroder. Alle haben sie von den Düsseldorfern gelernt, die damals aus Florian Schneider, Ralf Hütter, Wolfgang Flür und Klaus Röder bestanden (letzterer wurde bald von Karl Bartos abgelöst). Was „Autobahn“ so reizvoll macht, ist auch die Auseinandersetzung mit spezifisch deutscher Kultur. Die Zukunft scheint hier schon wieder vergangen. Eine sonderbare Wehmut und Romantik klingt an.

„Der Krieg hatte die Menschen ihrer Kultur beraubt und ihnen einen amerikanischen Kopf aufgesetzt“, erklärt Ralf Hütter in einem Interview mit der Musikzeitschrift „Creem“. „Wir sind die erste deutsche Gruppe, die für sich selbst eine mitteleuropäische Identität entwirft.“ Derartige Thematisierungen des Deutschtums waren nicht jedermanns Sache. Gerade in Verbindung mit der Nazi-Erfindung Autobahn. Doch schon der Titel des nächsten Albums, „Radio-Aktivität“, zeigte, dass Kraftwerk auf intelligente Weise mit Vorurteilen und Erwartungen spielten.

Und so ist auch die urdeutsche „Autobahn“ letztlich nichts anderes als eine Metapher für Freiheit und ästhetisches Weiterkommen. Monotonie des Alltags inklusive.