Künstler-Liste: Deutsche Acts beim „Universo Parallelo“ in Israel

Eigentlich ging sollte es um Trance und Yoga gehen. Doch dann kam die Hamas und richtete ein Massaker an. Eine Übersicht der gebuchten Künstler:innen

Die Ankündigung für das Festival in der Wüstenzone Israels unweit des Gaza-Streifens liest sich ebenso bunt wie emo-esoterisch. Eine Announce aus der Nischen-Popkultur, die im Lichte des massiven Anschlags der Hamas fast schon gruselig wirkt.

„Der ‚Novatribe‘ lädt euch alle ein, mit uns in eine Reise der Einheit und Liebe einzutauchen. An einem neuen und spektakulären Ort, der die beste Musik der Welt, außergewöhnliche und vielseitige künstlerische Darbietungen und viele andere atemberaubende Inhalte kombiniert …“, heißt es zum israelischen Wüsten-Rave „Sukkot Gathering“, der vom Freitag, den 6. Oktober 2023 bis zum darauffolgenden Samstag andauern sollte.

Wenn man sich die Liste der Künstler und Künstlerinnen anschaut, die auf der Nova-, der Mushroom- und der Chanti-Stage aufgetreten sind (oder noch auftreten sollten), dann werden vielleicht nur Experten für Goa-, Psy- und Trance-Techno weise nicken. Auch die deutsche Formation Protonica ist eher bei Insidern bekannt.

Wenn man sich darüber hinaus das spirituell unterfütterte Zusatzprogramm verdeutlicht, wird das musikalische Faible in Israel für eine hippieske Spielart des elektronischen Spektrums nur zu deutlich:

Da liefern etwa eine Formation namens Raz Gus a.k.a Rooz eine Live-Show mit dem australischen Aneignungs-Instrument Didgeridoo.

Sapir Cohen bestritt kündigte einen Yoga Vinyasa Workshop an, Tal Shimony „Moving Meditation“, Yehuda Smith & Matan Goldman A.K.A U-BOW & MATTANEY eine Electro Ethnic Live Show sowie Yuvel Adar & Shanti Arditi einen Acro-Yoga Workshop.

Diese Set-Liste offenbart das friedlich wabernde Elektro- und Achtsamkeits-Spektrum, das von den Hamas-Terroristen so jäh beendet worden ist.

Wenn man so will, war es eine direkte Attacke nicht nur auf den Staat Israel und seine überwiegend jüdische Bevölkerung, sondern auch ein tödlicher Schlag gegen die israelische Jugendkultur.

Billing des Universo Parallelo

Nova Stage: ALADIN 🇫🇷 ‏ARTIFEX ‏ASTRALl PROJECTION ‏FLARE ‏JACKALON ‏JUMPSTREET 🇨🇭 ‏KIDO ‏LIBRA ‏MAN WITH NO NAME 🇬🇧 ‏NOFACE ‏PROTONICA 🇩🇪 ‏ROCKY TILBOR ‏SHOVE 🇲🇽 ‏SPECTRA SONICS 🇯🇵 ‏SWARUP 🇧🇷‪‬ WEGHA 🇭🇺

MUSHROOM STAGE:

ALADIN 🇫🇷 ECTOGASMICS🇩🇪🇸🇪 ECTOGU (Ectogasmics b2b Gu – First Time In The World)🇯🇵🇸🇪🇩🇪 GU 🇯🇵 PSYDRO RADIKAL MOODZ (First Time In IL)🇫🇷 SONIK SCIZZOR (5hrs Live Set) 🇮🇳 SWARUP 🇧🇷 SYLOOPO

Chanti Stage:

IDO WAKSHAL & NEVO SHOULIAN A.K.A BAJINN’S LIVING ROOM (Pantam Duet Live Show)

PICKLE (Glitch Set)

RAZ GUZ A.K.A ROOZ (Didgeridoo Live Show)

SAPIR COHEN (Yoga Vinyasa Workshop)

TAL SHIMONY (Moving Meditation)

YEHUDA SMITH & MATAN GOLDMAN A.K.A U-BOW & MATTANEY (Electro Ethnic Live Show)

YUVEL ADAR & SHANI ARDITI (Acro-Yoga Workshop)