Macklemore teilt mit neuen pro-palästinensischen Song gegen Kamala Harris aus

„Hind’s Hall 2“ ist seine Fortsetzung zur Mai-Single, die in die gleiche Kerbe schlägt. Kontextualisierung Fehlanzeige.

Macklemore hat ein neues pro-palästinensisches Lied veröffentlicht. Der Titel: „Hind’s Hall 2“. Der Song ist eine direkte Fortsetzung seines im Mai erschienenen Stücks „Hind’s Hall“.

MC Abdul und der L.A. Palestinian Kids Choir supporten

An dem Track sind auch palästinensische Artists beteiligt. So tragen der im Gazastreifen geborene Rapper MC Abdul sowie die palästinensisch-amerikanischen Künstler Anees und Amer Zahr ihre Stimmen zum Lied dabei. Und auch der L.A. Palestinian Kids Choir ist in „Hind’s Hall 2“ zu hören. Den Planungen des US-Rappers zufolge sollen die Erlöse, die mit dem Release der Single generiert werden können, vollständig an das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge gespendet werden.

Der Titel „Hind’s Hall 2“ nimmt Bezug auf die Hamilton’s Hall der Columbia University. Diese wurde von pro-palästinensischen Aktivist:innen zu Ehren von Hind Rajab umbenannt – einem palästinensischem Kind, das durch israelische Streitkräfte in Gaza getötet worden sein soll. Das Lied soll laut Macklemore für Freiheit stehen sowie den Widerstand des palästinensischen Volkes in den Fokus rücken.

Im Clip zum Song ist ebenfalls Bewegtmaterial aus Gaza von den vergangenen elf Monaten zu sehen. Ein Versuch, den Nahostkonflikt hier zu kontextualisieren und mehrere Perspektiven einzunehmen, fehlt jedoch.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Macklemore kritisiert Kamala Harris und die US-Politik gegenüber Israel

Während eines Auftritts beim Festival Palestine Will Live Forever in Seattle am 21. September sorgte Macklemore bereits mit einer provokanten Aussage für Aufsehen. Inmitten seines Gigs rief er „Fuck America“. Anschließend forderte er das Publikum auf, seinen Satz zu wiederholen, was lautstarken Jubel auslöste. Zu einer weiteren inhaltlichen Einordnung seinerseits kam es nicht. In der Vergangenheit übte der 41-Jährige häufig Kritik an der amerikanischen Außenpolitik und deren Unterstützung Israels.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Macklemore richtet sich mit „Hind’s Hall 2“ auch direkt an die US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Er fordert sie auf, die Waffenlieferungen an Israel zu stoppen. Er betont auch, dass das Fortsetzen dieser politischen Entscheidungen die Unterstützung der arabisch-amerikanischen und muslimischen Wähler:innen in wichtigen Staaten, wie Michigan, gefährden könnte. Der Song enthält zudem den häufig verwendeten pro-palästinensischen Slogan „vom Fluss bis zum Meer“.

Um sich weiterhin aktivistisch zu zeigen, sagte Macklemore außerdem kürzlich ein Konzert in Dubai ab, um gegen die Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate im sudanesischen Konflikt zu protestieren.