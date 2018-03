Kylie Minogue veröffentlicht neuen Country-Pop-Song

Im Januar kündigte Kylie Minogue ihre vierzehnte Platte an: GOLDEN soll am 6. April 2018 erscheinen und ist das erste Studioalbum der australischen Sängerin seit vier Jahren.

Die zweite Single – wie auch schon der Opener „Dancing“ – lässt hören, dass Minogue ihre neuen Songs in Nashville aufgenommen hat. Durch die Zeit in der Hauptstadt Tennessees habe sie „musikalisch völliges Neuland betreten“, sagte die 49-Jährige bereits selbst.

Hört Euch Kylie Minogues neuen Country-Pop-Dance-Titel „Stop Me From Falling“ hier an:

Das einzige Deutschland-Konzert der Sängerin im Berliner Berghain am 20. März ist bereits ausverkauft.