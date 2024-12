Kylie Minogue & Prince: Gemeinsamer Track 32 Jahre nach Entstehung geleakt

„Let me be your paradise“: Hier gibt’s den über fünf Minuten langen Song „Baby Doll“ zu hören.

Von dem Song hatte man schon oft in der Vergangenheit gehört – immer wieder erzählte Kylie Minogue in Interviews von dem Moment, in dem sie zusammen mit Prince Musik machte. Den dabei entstandenen Song bekam die Welt jedoch nicht zu hören – bis jetzt. Im Internet ist das Lied mit dem Titel „Baby Doll“ aufgetaucht. Dass es sich wirklich um den 32 Jahre verschollen geglaubten Track von Minogue und Prince handelt, kann man daran erkennen, dass die Lyrics zu denen identisch sind, die die australische Sängerin bereits einst bestätigte.

So kam es zu dem Duett der beiden Musikgrößen

Als Prince 1992 auf seiner „Diamonds and Pearls“-Tour in London Halt machte, war auch Kylie Minogue zugegen. Sie traf schließlich auch den US-Star im Backstage-Bereich in Earls Court und fragte ihn dort, woran er gerade arbeiten würde. Seine Reaktion darauf war eine Einladung in sein Studio in Minneapolis. Doch bevor es soweit kam, hingen die beiden noch in seinem Londoner Hotelzimmer ab und probierten dort Sachen zusammen aus – schließlich waren sie laut Minogue umgeben von Studio-Equipment. Prince soll die Popsängerin dann gefragt haben, was eigentlich mit ihren Texten sei, womit er sich darauf bezog, dass sie zu dem Zeitpunkt keine Lyrics schrieb. Doch für Prince machte sie danach doch wohl eine Ausnahme und textete kurzerhand etwas zu dem Sound von ihm zusammen. So entstand wohl die Demo-Version von „Baby Doll“, die er Minogue anschließende in Kassettenform zukommen lassen wollte. Das Problem nur: Diese kam nie an.

„Sugar and spice“

Den Text muss sich die Musikerin aber doch wohl notiert haben, denn in einem Interview bestätigte sie laut „NME“ 2018 die Lyrics des Songs: „Let me be your baby doll, sugar and spice and all things nice / Let me be your paradise.“

Hier „Baby Doll“ hören:

Dass nicht weiter im Nachgang an dem Stück herumgebastelt wurde, liegt laut Minogue wohl an ihrer Plattenfirma, die nicht davon begeistert war, dass Prince im Alleingang die Produktion übernehmen wollte, so „NME“. Und deswegen wurde ihr angeblich auch nicht erneut eine Kopie des Liedes zugeschickt. Wobei sie glaubt, der Nachlass von Prince könnte noch die Rohfassung des Stücks parat haben, jedoch gibt es hierzu keine Bestätigung. Wie der Track im Netz landen konnte, bleibt also unklar.