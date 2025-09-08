Lady Gaga: Gruselperformance zu „The Dead Dance“ bei den VMAs 2025

Newcomerin der Woche: LYZA landet in den deutschen TikTok-Charts

Lady Gaga lieferte eine spektakuläre Goth-Show bei der Awardshow von MTV. Hier anschauen.

Weniger als 24 Stunden nach ihrem umjubelten Auftritt im Madison Square Garden präsentierte Lady Gaga bei den MTV Video Music Awards 2025 (VMAs) einen prägnanten Mitschnitt ihrer „Mayhem Ball“-Tourshow, aufgezeichnet am 6. September im MSG. Sie trat also nicht live vor Ort auf, sondern sendete das Segment vorab als aufgezeichnete Performance an die UBS Arena in New York.

Zwei Songs, zwei Looks – eine echte Goth-Inszenierung

Der Live-Mitschnitt begann mit „Abracadabra“. Lady Gaga stand dort in einem imposanten roten Ballkleid und rief zu einem dramatischen Motto auf: „The category is dance or die.“ Dabei war sie umringt von Tänzer:innen.

Mitten in der Show wechselte Gaga in ein weißes, viktorianisches Outfit, trug puppenhaftes Make-up und präsentierte erstmals quasi-live ihren neuen Song „The Dead Dance“.

Erst in „Wednesday“, jetzt bei den VMAs

Gemeinsam mit ihrer Crew führte sie die düstere Choreografie von Parris Goebel auf. Das Setting erinnerte dabei stark an die Ästhetik des dazugehörigen Musikvideos, welches von Tim Burton inszeniert wurde. Der Song ist Teil des Soundtracks zur zweiten Horrorserienstaffel von „Wednesday“ (bei der Gaga neben Jenna Ortega auch mitspielt) und erscheint außerdem auf der Neuausgabe ihres aktuellen Albums MAYHEM.

Lady Gagas Performance von „Abracadabra“ und „The Dead Dance“ ansehen:

Dominanz bei den Nominierungen und Awards

Lady Gaga führte die VMAs 2025 mit insgesamt zwölf Nominierungen an – mehr als jeder andere Act bei den diesjährigen MTV-Awards. Sie erhielt am Ende vier Preise: „Künstlerin des Jahres“, „Beste Zusammenarbeit“ für „Die With a Smile“ gemeinsam mit Bruno Mars, sowie Trophäen in den technische Kategorien „Beste Regie“ (bei „Abracadabra“) sowie „Beste Art-Direction“ – (ebenfalls „Abracadabra“).

Parallel läuft Gagas Welttournee „The Mayhem Ball“, die sie von den USA über Europa bis nach Japan und Australien führt. Das zugrunde liegende Album MAYHEM gilt als ihr bisher persönlichstes Werk. In einem Interview mit „Rolling Stone“ im März 2025 beschrieb Gaga es als musikalische Reise durch Chaos, Liebe und Selbsterkenntnis.