Lady Gaga veröffentlicht neue Single aus „Wednesday“

von 
Lady Gaga

Foto: Getty Images for Park MGM Las Ve. Kevin Mazur. All rights reserved.
Lady Gaga hat eine neue Single namens „The Dead Dance“ aus der zweiten Staffel der Netflix-Serie „Wednesday“ veröffentlicht. Dort spielt sie die Rolle von Rosaline Rotwood. Der zweite Teil der zweiten Staffel ist am 3. September auf Netflix erschienen.

Alte Bekannte aus dem MAYHEM-Album

„The Dead Dance“ wurde von Lady Gaga, Andrew Watt und Henry Walter geschrieben. Es wurde von Gaga, Watt und Cirkut gemeinsam produziert. Alle diese Mitwirkenden hatten zuvor bereits mit dem Popstar an MAYHEM zusammengearbeitet.

„You’ve created a creature of the night/ Now I’m haunting your air, your soul, your eyes,“ singt Lady Gaga in dem neu veröffentlichten Stück. Später folgt: „Yeah, I’ll keep on dancin’ until I’m dead (Dead)/ I’ll dance until I’m dead.“

„Wednesday“: Lady Gaga, die Lehrerin
Lady Gaga kündigt Single „The Dead Dance“ an

Das offizielle Musikvideo zu „The Dead Dance“ – Medienberichten zufolge unter der Regie von Tim Burton – feiert am 3. September um 18 Uhr deutscher Zeit auf YouTube Premiere. Burton ist auch Regisseur und ausführender Produzent von „Wednesday“.

Lady Gaga liebt es, mit Jenna Ortega und Tim Burton zusammenzuarbeiten

Bei der Premiere der zweiten Staffel von „Wednesday“ erklärte Gaga gegenüber dem amerikanischen „Rolling Stone“: „Ich hatte eine wundervolle Zeit bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Wednesday, auch wenn ich nur eine kleine Rolle in der Serie hatte.“ Sie fuhr fort: „Ich habe es geliebt, mit Tim Burton und Jenna [Ortega] und allen anderen hier zu arbeiten, es ist einfach unglaublich. Vielen Dank.“

Lady Gaga MAYHEM
Jenna Ortega findet Lady Gaga großartig

„Wednesday“-Star Jenna Ortega äußerte sich bei dem diesjährigen SXSW-Filmfestival Anfang des Jahres über die Zusammenarbeit mit Lady Gaga begeistert. „Es ist einfach großartig. Sie ist die Beste, definitiv eine der talentiertesten Personen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe“, zitiert sie „NME“. „Es war einfach eine ganz besondere Erfahrung, mit ihr und Tim [Burton] zusammenzuarbeiten, zwei Menschen, die ich sehr respektiere und die mich sehr inspiriert haben.“

