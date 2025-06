„Wednesday“: Lady Gaga, die Lehrerin

Dass Lady Gaga Teil der neuen „Wednesday“-Staffel wird, wurde bereits seit Längerem vermutet. Nun gab es im Rahmen ihres Auftritts beim „Tudum Live“-Event von Netflix die offizielle Bestätigung, inklusive neuer Details zu ihrer Rolle– sie wird eine Lehrerin spielen.

Lady Gagas Auftritt bei Netflix-Event und Details zum Seriencharakter

Die Neuigkeiten wurden bei einer Veranstaltung des Streamingdienstes in Los Angeles verkündet – einer Art globalem Fan-Event, ähnlich der Comic-Con. Eigentlich war Lady Gaga dort nur für eine musikalische Performance angekündigt. Dabei spielte sie ein Medley ihrer Songs, darunter „Zombieboy“, „Bloody Mary“ und „Abracadabra“. Doch dann folgte die Bestätigung: Die Pop-Sängerin wird offiziell Teil der Serie.

Hier gibt es einen Einblick zum Live-Event:

Und zwar soll sie, laut Netflix, „die geheimnisvolle und rätselhafte Rosaline Rotwood spielen, eine legendäre Lehrerin von Nevermore, die Wednesday über den Weg läuft“.

Wie bei vielen Netflix-Produktionen zuvor, wird auch die zweite Staffel von „Wednesday“ in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Part soll ab dem 6. August 2025 auf der Streamingplattform zu sehen sein, der zweite Teil dann knapp einen Monat später, ab dem 3. September. Lady Gagas Figur wird zudem erst im zweiten Teil auftreten.

Neben Gaga wieder als Hauptdarstellerin am Start: Jenna Ortega.

Seht hier den Trailer zur Fortsetzung von „Wednesday“:

Mehr zu „Wednesday“: Die Serie wurde 2022 zu einem der größten Hits von Netflix. Basierend auf der gleichnamigen Figur aus „The Addams Family“ erreichte die Serie in 83 Ländern Platz eins auf Netflix und hält den Rekord für die meist gesehene Serie in englischer Sprache innerhalb einer Woche.

Lady Gaga stellt neuen „Guiness“-Rekord auf

Dass Gaga immer noch als Musikerin zig Menschen für sich begeistern kann, zeigte sie kürzlich ebenfalls: Denn dass das Konzert von Lady Gaga Anfang Mai 2025 in Rio an der Copacabana mit etwa 2,1 Millionen Besucher:innen eines der größten Live-Konzerte der Geschichte war, wurde schon damals vermutet. Doch nun ist es offiziell: Die Sängerin hat einen Eintrag ins „Guinness-Buch der Rekorde“ erhalten, für die meisten Besucher:innen bei einem Einzelkonzert. Das Konzert war Teil von „Todo Mundo no Rio“ („Alle Welt in Rio“), einer Initiative der Stadtverwaltung zur Förderung des Tourismus.