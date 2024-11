Lady Gaga, Katy Perry & Oprah supporten Kamala Harris beim Wahlkampf

Die demokratische Kandidatin stattet Pennsylvania einen Besuch ab. Viele Künstler:innen stehen ihr dabei zur Verfügung.

Am heutigen Montag, dem 4. November, stehen Kamala Harris’ Wahlkampagnen in Pennsylvania an. Dabei soll die Demokratin von zahlreichen Prominent:innen musikalisch unterstützt werden. Unter anderem mit dabei: Lady Gaga, Katy Perry und Oprah Winfrey.

Diese Artists wurden für die Events in Pennsylvania noch angekündigt

Die Kundgebungen werden sowohl in Philadelphia, als auch in Pittsburgh von 17 bis 22 Uhr (Eastern Standard Time) stattfinden. Bei beiden Veranstaltungen soll Harris persönlich erscheinen. Laut den Ankündigungen der Harris-Kampagne wird die Vizepräsidentin von mehreren Artists umgeben sein.

Eine der „Vote for Freedom“-Veranstaltungen findet vor dem „Philadelphia Museum of Art“ statt. Hier werden als Gastredner DJ Jazzy Jeff und Rapper Fat Joe erwartet. Und auch die prominente Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey. Als „besondere musikalische Gäste“ wurden Adam Blackstone, DJ Cassidy, Freeway, Just Blaze, Jazmine Sullivan, Ricky Martin und The Roots angekündigt. Auch die „Disease“-Sängerin Lady Gaga soll auftreten und somit Harris als Support dienen. In einem kurzen Video auf Instagram kündigte die 38-Jährige ihren Besuch an: „Es ist Zeit, sich auf die Wahl vorzubereiten – wir sehen uns in Pennsylvania.“

Die andere Kundgebung findet vor dem national historischem Denkmal „Carrie Blast Furnaces“ in Pittsburgh statt. Als besondere Künstler:innen sollen dort Katy Perry, Andra Day und die DJs Arie Cole und D-Nice auftreten. Am Sonntag des 3. Novembers postete Arie Cole dazu bereits auf Instagram: „Ich eröffne die Vote For Freedom Rally mit @kamalaharris. Es ist eine Ehre und ein Privileg, Teil einer so wichtigen Veranstaltung zu sein. Wir sehen uns morgen! Stellt sicher, dass ihr wählt!!“

Viele Prominente unterstützen Harris

Harris erfährt nun schon seit mehreren Wochen eine starke Unterstützung von prominenter Seite aus. Mit ihren vorherigen Kampagnen warb sie so wohl auch Bruce Springsteen, Beyoncé, Jennifer Lopez und noch mehr Künstler:innen an. Laut „Billboard“ erschienen Bruce Springsteen und John Legend bereits am 28. Oktober zur Kundgebung der demokratischen Kandidatin in Philadelphia. Hier äußerte sich Springsteen auch zum republikanischen Gegenkandidaten. „Donald Trump versteht dieses Land nicht, seine Geschichte oder was es bedeutet, zutiefst amerikanisch zu sein.“