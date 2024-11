Evanescence: Amy Lee stimmt für Kamala Harris und appelliert an Fans

„Wählt! […] Nutzt eure Stimme. Nutzt sie für etwas Gutes.“

Evanescence-Sängerin Amy Lee setzte am 30. Oktober ein politisches Statement auf Instagram. Damit appellierte sie an ihre Fans, ihre Stimmen zu nutzen angesichts der anstehenden US-Präsidentschaftswahlen am 5. November.

Amy Lee fordert zum Wählen auf

Auf Instagram teilte die 42-Jährige die Videobotschaft: „Ich werde mit Stolz für Kamala Harris als Präsidentin der Vereinigten Staaten stimmen. Dieses Jahr steht so viel auf dem Spiel – von reproduktiven Rechten über eine verantwortungsvolle Waffengesetzgebung, die wir dringend brauchen, bis hin zur Demokratie selbst. Unser Recht, an diesem Ort eine Stimme zu haben. Wir brauchen einen Fürsprecher; jemanden, der uns zuhört und uns mit Ehre und Integrität vertritt. […] Wählt! Wählen ist ein Privileg, das wir nicht als selbstverständlich betrachten können. Nutzt eure Stimme. Nutzt sie für etwas Gutes.“

„Jede Stimme zählt. Nutzt eure!“

Bereits im September unterstützte Evanescence als eine von mehreren Bands Harris bei dem Livestream-Musik-Event „Musicians For Kamala“. Generell teilt Lee schon seit einigen Jahren auf ihrem Instagram-Kanal Appelle, in denen sie ihre Followerschaft dazu ermuntern möchte, wählen zu gehen. So schrieb sie auch im Jahr 2020 während der Corona-Pandemie: „Für alle da draußen, die noch nicht gewählt haben, für alle, die nicht motiviert genug sind oder das Gefühl haben, dass ihre Stimme nicht zählt: Wir brauchen euch. Wir müssen uns heilen. Wir können diesen Virus nicht besiegen ohne einen Anführer, der akzeptiert, dass er real ist und Menschen tötet. […] Es ist an der Zeit, gemeinsam in der Realität voranzukommen. In der Wahrheit. Wir brauchen dringend einen Wandel. Jede Stimme zählt. Nutzt eure!“

Evanescence traut sich zu politischen Äußerungen

Evanescence veröffentlichte zu den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 auch eine Single mit dem Titel „Use My Voice“ (THE BITTER TRUTH). Schon damals setzten sie somit ein Statement. Laut einem Interview mit „Billboard“ habe sie zuvor ihre politischen Ansichten eher zurückgehalten, da sie die Fan-Base nicht spalten wollte. Die Musik von Evanescence sollte „ein freier Raum“ bleiben, in dem alle etwas gemeinsam haben können. Doch in manchen Situationen müsse man eben die Gefühle zeigen, die man dazu hat. „Wenn ich mir und meiner Musik treu bleiben will, wie ich es immer getan habe, dann muss ich sagen, was mir auf dem Herzen liegt.“