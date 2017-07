Lana Del Rey stellt „Summer Bummer“ und „Groupie Love“ feat. A$AP Rocky im Stream vor

Ende Juli ist es endlich soweit: Lana Del Rey veröffentlicht ihr fünftes Album LUST FOR LIFE. Wir kennen daraus bereits die erste Single „Love“, den Titeltrack mit The Weeknd und wissen um weitere Features. So werden außer The Weeknd auch Stevie Nicks, Sean Lennon und A$AP Rocky als Gäste auf LUST FOR LIFE zu hören. Die zwei Songs mit A$AP Rocky hat Lana Del Rey nun in Zane Lowes Beats1-Radioshow auf Apple Music vorgestellt. Beide Stücke könnt Ihr hier im Stream hören.

Lana Del Rey – „Summer Bummer“ feat. A$AP Rocky und Playboi Carti

Lana Del Rey – „Groupie Love“ feat. A$AP Rocky

LUST FOR LIFE von Lana Del Rey erscheint am 21. Juli 2017.