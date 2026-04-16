Lana Del Rey: „First Light“ als 007-Videospiel-Titelsong

Lana Del Rey veröffentlicht „First Light“ als offiziellen Titelsong für das Bond-Videospiel „007 First Light“.

Lana Del Rey hat ihre neue Single „First Light“ veröffentlicht. Der Song fungiert als offizieller Titelsong für das kommende Videospiel „007 First Light“, das vom dänischen Studio IO Interactive entwickelt wird. Co-geschrieben und komponiert wurde der Track gemeinsam mit dem langjährigen Bond-Komponisten David Arnold, der damit zur James-Bond-Reihe zurückkehrt.

Mit „First Light“ bringt die mehrfach ausgezeichnete US-Sängerin ihren charakteristischen, cineastischen Stil in das 007-Universum ein. Laut offizieller Pressemitteilung soll der Song den klassischen Bond-Sound neu interpretieren und in eine zeitgemäße Klangwelt überführen. Die Veröffentlichung des Titelsequenz-Videos ist für den 17. April geplant und wird über verschiedene Plattformen ausgestrahlt. Parallel dazu startet die Vorbestellungsphase des Spiels.

Hier in „First Light“ reinhören:

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Ein neuer Blick auf James Bond: „007 First Light“

„007 First Light“ erzählt die Geschichte eines jungen James Bond am Beginn seiner Karriere im Geheimdienst. Das Spiel setzt damit auf eine Neuinterpretation der bekannten Figur und rückt deren Ursprünge stärker in den Fokus. Entwickler IO Interactive verfolgt dabei einen eigenständigen Ansatz innerhalb des Bond-Kosmos.

Die musikalische Beteiligung von David Arnold gilt als bemerkenswert, da er bereits mehrere Filmmusiken der Reihe geprägt hat. Seine Rückkehr könnte für Fans ein Signal sein, dass das Spiel musikalisch an die Tradition der Filmreihe anknüpft und zugleich neue Impulse setzt.

Lana Del Rey: Zwischen Nostalgie und Pop-Avantgarde

Seit ihrem Durchbruch mit dem Album „Born to Die“ im Jahr 2012 hat sich Lana Del Rey als prägende Stimme im zeitgenössischen Pop etabliert. Ihre Musik verbindet Elemente aus Dream Pop, Indie und orchestralen Arrangements mit einer stark ausgeprägten visuellen Ästhetik. Themen wie amerikanische Mythen, Melancholie und Glamour ziehen sich durch ihr Werk.

In späteren Veröffentlichungen wie „Norman Fucking Rockwell!“ entwickelte sie ihren Stil weiter und erhielt verstärkt Kritiker:innenlob. Die Künstlerin gilt als einflussreich für eine Generation von Pop-Acts, die sich zwischen Retro-Inszenierung und moderner Songwriting-Sensibilität bewegen.

2026 soll außerdem noch die neue Platte „Stove“ von ihr erscheinen, die wohl eher in die Country-Richtung gehen soll. Ursprünglich sollte das Album bereits im September 2024 unter dem Titel „Lasso“ veröffentlicht werden, wurde später umbenannt und verschoben. Lana Del Rey erläuterte nun im Gespräch mit „W Magazine“, dass es „autobiografischer als gedacht“ sei, was zusätzliche Zeit erfordern würde.

Die James-Bond-Reihe im Wandel

Die James-Bond-Reihe zählt zu den langlebigsten und erfolgreichsten Franchises der Filmgeschichte. Seit dem ersten Film „Dr. No“ hat sich die Figur des britischen Geheimagenten mehrfach gewandelt und wurde von verschiedenen Darstellern geprägt. Zuletzt stand Daniel Craig als Bond vor der Kamera; sein Abschied im Film „No Time to Die“ markierte einen Einschnitt.

Aktuell befindet sich die Reihe in einer Phase der Neuausrichtung. Neben Spekulationen über die zukünftige Besetzung arbeitet das Franchise verstärkt an neuen Erzählformen – darunter auch Videospiele wie „007 First Light“. Diese Erweiterung deutet darauf hin, dass die Marke Bond zunehmend transmedial gedacht wird und neue Zielgruppen erschließen möchte.