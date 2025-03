Hier sehen: Lauryn Hill und Wyclef Jean singen für Roberta Flack

Am Montag (10. März) wurde das Leben von R&B-Legende Roberta Flack gefeiert. Zahlreiche Musikerinnen und Musiker kamen in die Abyssinian Baptist Church in Harlem, New York, um die Sängerin zu ehren.

Darunter waren überraschend auch die Fugees-Mitglieder Lauryn Hill und Wyclef Jean. Sie coverten erst Flacks Klassiker „The First Time Ever I Saw Your Face“, um dann – natürlich! – die Fugees-Version von „Killing Me Softly with His Song“ vorzutragen.

Mit der Coverversion des vielleicht bekanntesten Lieds der am 24. Februar im Alter von 88 Jahren verstorbenen Musikerin mit der großen Stimme waren die Fugees einst weltberühmt geworden. Es ist bis heute auch ihr größter Hit geblieben.

„Wir wurden nicht offiziell darum gebeten, hier zu sein, denn ich glaube, sie waren ein wenig schüchtern, uns zu fragen, ob wir teilnehmen wollen“, sagte Lauryn Hill laut „Billboard“ während des Memorial-Konzerts. „Also haben wir uns da ein bisschen hinein geschummelt, denn es wäre für uns unmöglich gewesen, einfach nur in der Ecke zu stehen und zuzuschauen.“

Lauryn Hill über den Einfluss von Roberta Flack

Hill feierte Flack als einflussreiche Künstlerin und fand tiefsinnige Worte für deren Werk: „Wie Nina Simone hat sie für mich einen Weg der gefühlvollen, schwarzen, intellektuellen, erhabenen Schönheit geebnet, der nicht nur in Lyrik und Aussage direkt den schwarzen Widerstand anspricht, sondern durch seine Existenz auch ein schwarzer Widerstand gegen Rassismus, Bigotterie und Einschränkungen ist“.

Hill weiter: „Sie hat nicht nur über die Schönheit geschrieben, sie war pure Schönheit. Sie schrieb nicht nur über den Widerstand, sondern ihre Existenz war eine Form des Widerstands. Sie schrieb unsere Geschichten in Formen, die die etablierten Autoritäten der Zeit nicht leugnen konnten. Kompositionen, die von anmutigen klassischen Formen und Nuancen umhüllt waren, die nicht abgetan werden wollten oder konnten.“

Neben den Fugees trat bei der bewegenden Feier auch Dionne Warwick, Alicia Keys, India.Arie, Peabo Bryson, Clive Davis und Stevie Wonder auf. Letzterer widmete Roberta Flack seinen Song „If It’s Magic“.