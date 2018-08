Laut Forbes-Liste: Das sind die 15 reichsten DJs der Welt

Seit einiger Zeit sind die Spitzenreiter der Kreativbranche in Sachen Verdienst die DJs. Wie das passieren konnte? Schwer zu sagen, aber die Goldgräberstimmung hält vor allem im EDM-Bereich immer noch an. Siehe riesige Festivals, bei denen Guetta etc. regelmäßig auflegen oder zumindest so tun.

Eine Liste mit den Spitzenverdienern am Pult hat dieses Jahr wieder Forbes veröffentlich, berechnet wurde dabei der Zeitraum Juni 2017 bis Juni 2018 die Schätzungen ergaben sich aus Informationen von Nielsen, Polster, Bandsintown, Singkick und Branchenexperten – sowie aus Statements der Künstler selbst.

Die 15 reichsten DJs der Welt

15. Afrojack (10.000.000 $)

Der aus den Niederlanden stammende Elektro-House-DJ begann bereits mit elf Jahren mit der Producer-Software Fruity Loops Beats zu produzieren, und wurde u.A. mit dem Song „Give Me Everything“ (2011) als Feature von Pitbull bekannt. Auf dem Foto freut er sich vielleicht gerade über seinen Kontoauszug:

14. Dimitri Vegas & Like Mike (10.500.000 $)

Das belgische DJ-Duo ist vor allem in den Genres Big Room und Electro House vertreten. Die zwei Brüder griechischer Herkunft releasten zuletzt mit Wiz Khalifa den Song „When I Grow Up “.

13. DJ Snake (11.000.000 $)

DJ Snake stammt aus Frankreich und ist in den Genres Hip-Hop und Trap unterwegs. Unter anderem veröffentlichte er Features mit Justin Bieber, MØ und Major Lazer, Chris Brown und Lil Jon.

12. Kygo (11.500.000 $)

Mit 26 Jahren hat Kygo bereits zwei Alben-Veröffentlichungen hinter sich und ist einer der bedeutendsten DJs des Tropical House.

https://www.youtube.com/watch?v=_G-k6TQYUek Video can’t be loaded: Kygo, Imagine Dragons – Born To Be Yours (https://www.youtube.com/watch?v=_G-k6TQYUek)

11. Axwell Λ Ingrosso (12.000.000 $)

Zeitweise war das schwedische DJ-Duo als Swedish House Mafia bekannt, die Vertreter des Electro-House und Progressive-House landeten 2017 den Nr. 1-Hit „More Than You Know“.

https://www.youtube.com/watch?v=GsF05B8TFWg Video can’t be loaded: Axwell Λ Ingrosso – More Than You Know (https://www.youtube.com/watch?v=GsF05B8TFWg)

10. Martin Garrix (13.000.000 $)

Martin Garrix ist junge 22 Jahre alt und wohnt bis heute bei seinen Eltern in den Niederlanden, wo er ebenfalls aufwuchs.

Mit 8 Jahren fasst er nach einem Tiësto-Konzert (siehe Platz 3) den Entschluss, selbst DJ zu werden. Dies hat wohl geklappt – er veröffentlichte Songs mit David Guetta, trat bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Winterspiele 2018 auf und gewann beim MTV European Music Award 2016 die Kategorien Bester Electronic-Act sowie Bester World Stage Act.

9. Kaskade (13.500. 000 $)

Kaskade stammt aus den USA, wo er als DJ und Produzent tätig ist. Bisher hat er neun Alben veröffentlicht, fleißig.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=J-o6TQVLNHw Video can’t be loaded: Kaskade, BROHUG & Mr. Tape – Fun (feat. Madge) [Official Music Video] (https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=J-o6TQVLNHw)

8. David Guetta (18.000.000 $)

David Guetta stammt aus Frankreich, ist heute 50 Jahre alt und erlebte 2009 seinen Durchbruch mit dem Album ONE LOVE. Die Liste seiner Kollaboration scheint ebenso endlos wie Fun Fact das Fahrverbot, dass er in Frankreich hat.

7. Diplo (20.000.000 $)

Diplo heißt eigentlich Thomas Wesley Pentz, ist sowohl Musiker als auch DJ und im Bereich Hip-Hop und elektronischer Musik unterwegs. Skrillex, Justin Bieber, Missy Elliott – auch er arbeitete mit diversen Musikgrößen zusammen. Diplo veröffentlichte bisher vier Studioalben, und bescherte uns als Teil von Major Lazer den sensationellen Banger „Lean On“, mit dem er auch gleich MØ zum Weltstar machte. „Lean On“ hat mittlerweile über eine Milliarde Aufrufe auf Spotify.

https://www.youtube.com/watch?v=8BQqX3bUqtY Video can’t be loaded: Diplo – Get It Right (Feat. Mø) (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=8BQqX3bUqtY)

6. Zedd (22.000.000 $)

Zedd ist ein russisch-deutscher Musikproduzent und DJ, 2012 gewann er einen Grammy für „Clarity“.

https://www.youtube.com/watch?v=IxxstCcJlsc Video can’t be loaded: Zedd – Clarity (Official Video) ft. Foxes (https://www.youtube.com/watch?v=IxxstCcJlsc)

5. Marshmello (23.000.000 $)

Marshmello trägt eine Maske und sieht auf der Bühne so richtig schön bescheuert aus. Er möchte den Fokus seine Musik lenken, griff aber praktischerweise auch den Fame ab, den die Geheimniskrämerei eben mit sich bringt.

4. Steve Aoki (28.000.000 $)

Steve Aoki ist einer der ganz Großen. Er produziert Electro-House, EDM, und wurde besonders durch seine Liveshows berühmt, bei denen er umherspringt und irgendwann Kuchen auf besoffene Mädchen wirft. Seine Fans lieben Aoki dafür, dass er permanent Lebensfreude ausstrahlt. Würden wir mit 28 Millionen im Jahr aber auch schaffen.

3. Tiësto (33.000.000 $)

Der niederländische DJ und Produzent schaffte 2000 seinen Durchbruch und bleibt seitdem einer der erfolgreichsten DJs der Welt. Der Megastar konnte bisher zahlreiche Auszeichnungen wie z.B. den World Music Award als Weltbester DJ einheimsen. Und dazu halt jede Menge Cash.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=OWz3rQQaf_Q Video can’t be loaded: Tiësto, Dzeko – ft. Preme & Post Malone – Jackie Chan (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=OWz3rQQaf_Q)

2. The Chainsmokers (45.500. 000 $)

Die beiden Chainsmokers haben Kunst und Journalismus studiert. Und beschlossen dann, nichts davon anzuwenden und extrem nervige Musik zu machen. Mit #Selfie landeten sie einen Welthit, live ruinieren sie sogar den „König der Löwen“-Soundtrack, indem sie irgendwelche Schrammelbeats untermischen.

1. Calvin Harris (48.000.000 $)

Vielleicht ist Calvin Harris‘ Geheimrezept die Tatsache, dass er sich nicht auf das DJ-Dasein beschränkt sondern ebenso als Sänger und Songwriter tätig ist. Die Liste seiner Features ist lang, die seiner Charterfolge und Auszeichnungen ebenfalls. Laut dem djmag verdient Calvin Harris das Gehalt eines US-Grundschullehrers pro Minute.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=DkeiKbqa02g Video can’t be loaded: Calvin Harris, Dua Lipa – One Kiss (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=DkeiKbqa02g)