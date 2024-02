U2 machen für „Atomic City“ gemeinsame Sache mit David Guetta

Rock versus EDM: Wie die zwei Genres miteinander harmonieren sollen, will ein neuer Remix zeigen.

U2 probieren mal etwas Neues mit Wumms aus und veröffentlichen ihren Track „Atomic City“ im einem Remix von David Guetta.

Zuerst brachten die Iren die Single im September 2023 heraus, um damit auf den Beginn ihrer Las-Vegas-Residency in der MSG Sphere aufmerksam zu machen, wo sie noch bis März unter anderem ihr Album ACHTUNG BABY aus dem Jahr 1991 in voller Länge live performen.

Mehr Party-Vibe?

„Atomic City“ sollte dabei als eine Hommage an den Post-Punk der 70er-Jahre und an Künstler:innen wie Blondie und The Clash verstanden werden. Die EDM-Neuauflage von dem französischen Hype-DJ und Produzenten David Guetta geht jedoch weit weg vom Rock und hin zum Electro-Party-Beat.

„Atomic City“ im David-Guetta-Remix:

U2 perfomten „Atomic City“ bereits für die Grammys

Schon bei den Grammys im Februar 2024 brachte die Band „Atomic City“ live auf die Bühne – wobei die Performance aus Las Vegas nach Los Angeles übertragen wurde. Der Auftritt begann mit einer Kamera, die die Außenseite der Sphere zeigte, die aus LED-Bildschirmen besteht. Auf dem kugelförmigen Gebäude war dann U2s Live-Gig zu sehen, bevor die Kamera im Anschluss durch die Eingangstüren flog und einen 360-Grad-Blick auf das Publikum, die Band und den Raum bot.

Zuletzt traten U2 2018 live bei den Grammys auf, als sie zusammen mit Kendrick Lamar ein Medley aus einigen Songs des US-Rappers performten. Anschließend führten sie auch noch ihr Stück „Get Out of Your Own Way“ auf.