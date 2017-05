LCD Soundsystem haben letzte Nacht zwei neue Songs veröffentlicht

Erst kommt ewig gar nichts, und dann kommt es gleich doppelt: James Murphy hat in der vergangenen Nacht nicht einen, sondern gleich zwei neue Songs mit LCD Soundsystem herausgebracht. Der eine heißt „Call The Police“, der andere „American Dream“, und beide könnt Ihr hier im Stream hören:

Die zwei neuen Songs sind die ersten Neuaufnahmen von LCD Soundsystem seit der Comeback-Ankündigung Anfang 2016. Die Gründe, warum das bisher letzte Album THIS IS HAPPENING nunmehr sieben Jahre zurückliegt, obwohl doch längst ein neues Album angekündigt sei, sind recht undurchsichtig, vielleicht ist auch nur das Wetter schuld. Die neue und nebenbei sehr gute Musik lässt jedenfalls hoffen, dass Murphy das Album tatsächlich in absehbarer Zeit im Kasten und danach in den Läden, Clubs und Radios haben wird.