Bei einem Gig in New York zollten LCD Soundsystem Shane MacGowan mit dem The-Pogues-Song ihr Tribut.

LCD Soundsystem spielten bei ihrem Konzert im Knockdown Center Queens in New York „Fairytale of New York“ live. Mit dem The-Pogues-Cover zollten sie dem am 30. November verstorbenen Sänger der Band, Shane MacGowan, ihr Tribut.

Trauer um Shane MacGowan

Die Welt trauert um den Musiker, der im Alter von 65 Jahren verstarb. Nachdem er monatelang gegen eine schwere Enzephalitis kämpfte, soll er nach Angaben seiner Ehefrau, Victoria Mary Clarke, an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben sein. Seine Beerdigung fand am Freitag, den 08. Dezember, in Tipperary statt, in der Nähe der Stadt, in der MacGowan seine Kindheit verbrachte. Die letzte Ehre erwiesen dem Sänger unter anderem: Irlands Präsident Michael D. Higgins, Johnny Depp, Nick Cave, Bob Geldof, Bono, Imelda May und Glen Hansard.

LCD Soundsystem ehrten MacGowan, indem sie „Fairytale of New York“ als Interlude zu „New York, I Love You But You’re Bringing Me Down“ bei der letzten Show ihrer New Yorker Residency coverten. Ein Moment, der auch die Besucher:innen vor Ort nicht kalt ließ.

Seht hier den Fan-Mitschnitt:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Fairytale of New York“ auf dem vierten Platz der UK-Charts

Fans von MacGowan versuchen seit der Nachricht seines Todes den The-Pogues-Weihnachtssong „Fairytale of New York“ an die Spitze der UK-Charts zu bringen. Aktuell findet man den Track an vierter Stelle der Chartliste.