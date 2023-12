Eure Wünsche für 2024: Diese Artists sollen neue Musik veröffentlichen

Wir wollten von euch wissen, welcher Act mal wieder von sich hören lassen sollte. Hier das Umfrageergebnis.

Egal, ob physisch unter dem Weihnachtsbaum oder als bloße Ankündigung eines heiß erwarteten Albums – Musik ist immer eine großartige Geschenkidee. Im Musikjahr 2023 wurden wir zwar reich beschenkt mit neuer Musik, doch da geht natürlich noch mehr. Deshalb haben wir euch auf Instagram gefragt, wer schon viel zu lange nichts von sich hat hören lassen und von wem ihr euch neue Platten herbeisehnt. Zwar können wir eure Wünsche nicht mit einem Schnipsen in Erfüllung gehen lassen, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Vielleicht erhört ja der eine oder andere Artist auf diesem Wege euren Wunsch sogar?! Hier kommt euer Wunschzettel für das Musikjahr 2024.

Von diesen Künstler:innen erhofft ihr euch neue Musik:

1. The Cure

Das letzte Lebenszeichen in Form eines Albums war das Reissue ihres 1993 erschienenen Live-Album SHOW. 2022 wurde zwar bereits ein Album mit neuem Material angekündigt, jedoch noch kein Termin bekannt gegeben. SONGS OF A LOST WORLD soll angeblich schon längst fertig sein und wäre damit das 14. Studioalbum der Band.

2. Kraftwerk

Eigentlich hat die Gruppe aus Düsseldorf schon genug Pionierarbeit in Sachen Elektropop und Krautrock geleistet. Wahrscheinlich aber wäre gerade deshalb ein neues Kraftwerk-Album besonders spannend. Wie eine Mischung aus Mensch und Maschine im in Zeiten von ChatGPT und DALL-E klingt, müsste Ralf Hütter allerdings ohne Florian Schneider beantworten. Das Gründungsmitglied verstarb 2020.

3. Pearl Jam

Für die Fans von Pearl Jam gibt es gute Neuigkeiten, pünktlich zu Weihnachten: Der Schlagzeuger Matt Cameron deutete erst kürzlich ein neues Album und eine Tour für 2024 an. Bis es soweit ist, kann man sich mit GIVE AWAY, dem im April 2023 erschienenen Live-Album, die Zeit versüßen.

4. Frank Ocean

Der R’n’B-Sänger ist längst bekannt dafür, seine Hörer:innen warten zu lassen. Immerhin ist seine aktuelle Veröffentlichung, das Album BLONDE, bereits sieben Jahre her. Zwar enttäuschte sein Auftritt beim Coachella Festival 2023 viele Fans, allerdings gab es auch eine gute Nachricht: Ein neues Werk sei auf dem Weg, nur eben noch nicht jetzt sofort. Auch der im November erschienene Songschnipsel auf Frank Oceans Instagram-Profil deutet auf Neues hin.

5. Herrenmagazin

Eine ähnlich lange Funkstille herrscht auch bei der Indie-Band Herrenmagazin. Die Hamburger gaben 2016 bekannt, eine unbestimmte Zeit lang Pause von dem Projekt machen zu wollen. Allerdings stand die Gruppe, bestehend aus Deniz Jaspersen, König Wilhelmsburg, Paul Konopacka und Rasmus Engler ,beim Orange Blossom Special Festival 2023 wieder gemeinsam auf der Bühne. Unklar ist allerdings, was aus dieser dezent angekündigten Reunion entstehen wird.

6. LCD Soundsystem

James Murphys Band lässt Genregrenzen förmlich zerfließen. Egal, ob Disco, Punk oder Pop – Langeweile kommt bei LCD Soundsystem nie auf. 2022 lieferte Murphy mit „New Body Rhumba“ den Soundtrack zum Film „Weisses Rauschen“ von Noah Baumbach, aber sonst lässt er ganz schön auf etwas Neues warten …

7. Tool

Im Vergleich zu den 13 Jahren Wartezeit zwischen 10,000 DAYS (2006) und ihrem aktuellen Album FEAR INOCULUM (2019) liegen Tool noch sehr gut in der Zeit. Momentan hat sich die Band aber erstmal für ein ausgedehntes Tour-Leben entschieden.

8. Rage Against the Machine

Seit den kryptischen Aussagen von Gitarrist Tom Morello zu den Ersatzterminen der 2022 geplanten Welt-Tournee, ist die Zukunft der Band ungewiss. Vielleicht ist ihre Aufnahme in die „Rock and Roll Hall of Fame“ dieses Jahr ein Ansporn für neue Musik der Gruppe. Gründe um weiter wütend zu sein, finden RATM bestimmt allemal.