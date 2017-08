LCD Soundsystem: Wir verlosen Tickets für das exklusive Konzert am 4. September in Berlin

Am Freitag erscheint das Comeback-Album von LCD Soundsystem. AMERICAN DREAM heißt es, die ersten Singles belegen bereits, dass James Murphy und seinen Leuten eine großartige Platte gelungen ist, was Ihr übrigens auch im aktuellen Musikexpress nachlesen könnt.

Am 4. September, also am Montag, werden LCD Soundsystem den Release von AMERICAN DREAM in Berlin mit einem exklusiven Konzert im Funkhaus feiern. In der historischen Location wird die Band Stücke vom neuen Album und dazu Hits spielen, die sich seit Jahren einfach nicht abnutzen wollen.

Und weil wir Euch so lieb haben, verlosen wir 3×2 Tickets für das Konzert am 4. September 2017 in Berlin. Was Ihr dafür tun müsst? Füllt einfach das untenstehende Gewinnspielformular aus und sagt uns bei „Lösung“, wie das erste Studioalbum von LCD Soundsystem hieß.

Die Gewinner werden via E-Mail benachrichtigt und stehen am Montag auf der begehrten Gästeliste. Einlass ist dann übrigens 21:00 Uhr.

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Deine Lösung