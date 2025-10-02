Leonardo DiCaprio zollt Jane Goodall sein Tribut: „Meine Heldin“

„Instagram wird auf dem Friedhof der Internetplattformen landen“: Sveamaus im Porträt

Leonardo DiCaprio trauert um Jane Goodall und widmet ihr einen Instagram-Post.

Jane Goodall starb am Abend des 1. Oktober 2025 im Alter von 91 Jahren. Die Schimpansenforscherin befand sich zuletzt auf einer Vortragsreise in Kalifornien, wie das „Jane Goodall Institut“ mitteilte. Leonardo DiCaprio widmete seiner, wie er sie selbst nennt, „engen Freundin“ zum Abschied einen emotionalen Instagram-Post.

Leonardo DiCaprio über Jane Goodall: „Wahre Heldin für den Planeten“

Am Mittwochabend teilte der Schauspieler seine Gedanken zum Tod der Tierschützerin mit seinen knapp 60 Millionen Follower:innen. Er nannte die Umweltaktivistin eine „wahre Heldin für den Planeten“, eine „Inspiration für Millionen“ und seine „enge Freundin“.

Leonardo DiCaprio betonte dabei ihre „bahnbrechende Forschung über Schimpansen in Tansania“, welche das Verständnis der Menschen für das Leben und den Umgang mit ihren nächsten Verwandten „grundlegend verändert“ hätte. Er fügte dem Instagram-Post noch hinzu, dass Goodalls Arbeit dazu führte, dass die Menschen an die „tiefe Verbindung mit allem Leben“ erinnert würden.

DiCaprio bittet Follower, ihr Vermächtnis am Leben zu halten

Am Schluss seines Instagram-Posts bat DiCaprio seine Fans darum, Goodalls Vermächtnis zu bewahren, indem sie das Jane Goodell Institut oder auch Vereine, die ihr am Herzen lagen, zu unterstützen. Der Oscar-Preisträger beendete den Beitrag mit einer Warnung: „Jetzt müssen wir alle ihre Fackel weiter tragen, um unser einziges Zuhause zu retten.“

Leonardo DiCaprios Instagram-Post:

Jane Goodalls Kampf für Umwelt- und Tierschutz

Die Tierschutz- und Umweltaktivistin reiste mit 26 Jahren das erste Mal in das heutige Tansania. Dort wagte sie sich in die bis dahin noch wenig bekannte Welt der wild lebenden Schimpansen. Diese Reise war der Beginn einer mehr als 60-jährigen revolutionierenden Arbeit in einer bis dato männerdominierten Branche. Jane Goodalls Ziel war es bis zuletzt, Schimpansen vor dem Aussterben zu bewahren. Sie definierte den Artenschutz neu, um die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung und der Umwelt dabei zu berücksichtigen, berichtet Deadline.

DiCaprios & Goodalls gemeinsames Projekt

Goodall und DiCaprio arbeiteten zuletzt an dem Live-Action-Film „Howl“ zusammen. Der Film ist eine Überlebensgeschichte über einen Hund und einen Wolf, erzählt aus der Perspektive der Tiere.